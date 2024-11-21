21 Kasım 2024 17:49 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 17:49

Son olarak Kimler Geldi, Kimler Geçti dizisinde rol alan Bade İşçil, Bebek'te görüntülendi. Özel hayatıyla ilgili sözleriyle dikkat çeken Bade İşçil, "Kimseyi kendime layık görmüyorum" dedi.

Bade İşcil ,2013 yılında tanıştığı iş adamı Malkoç Sualp ile 31 Mayıs 2013 tarihinde evlendi ve bu evlilikten Azur isminde bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Çift 2016 yılında yollarını ayırdı. O günden sonra adı kimseyle anılmayan Bade İşçil, aşk​ hayatı hakkında konuştu.

BADE İŞÇİL'DEN AŞK AÇIKLAMASI

Aşk hayatıyla ilgili soruları cevaplayan Bade İşçil sevgilisi olmadığını açıkladı. Ünlü oyuncu “Bir ilişkim yok. Olması için de çabam yok. Aramıyorum. Aşka küsmedim. Herhalde kimseyi kendime layık görmüyorum. Tanışıp bir şey hissettiğim biri olmadı” dedi.

Kendini spora adayan Bade İşçil, 328 bin takipçili sosyal medya hesabından sık sık spor​ yaptığı anları paylaşıyor. Düzenli olarak spor yaptığını belirten Bade İşçil, hayatının spor iş ve oğlundan ibaret olduğunu da açıkladı.