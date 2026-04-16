Magazin
Avatar
Editor
 Ebrar Oral

Bağırsağı kesilen Aslı Bekiroğlu gözyaşlarıyla duyurdu! Aslı Bekiroğlu'nun çaresiz anları: Doktorlar ne yapacaklarını bilmiyorlar

Ekranların sevilen oyuncusu Aslı Bekiroğlu'ya uygulanan yanlış bir müdahale, ünlü ismin en zor günlerini geçirmesine neden oldu. 7 kez bıçak altına yatan Aslı Bekiroğlu, gözyaşları içinde hastane odasından paylaşım yaptı.

16.04.2026
saat ikonu 22:42
16.04.2026
saat ikonu 23:01

Rahminde tespit edilen miyomu aldırmak amacıyla bıçak altına yatan oyuncu Aslı Bekiroğlu, uygulanan yanlış bir müdahaleyle en zor günlerini geçiriyor. Miyomu almak yerine yanlışlıkla bağırsağı kesilen genç oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun hastanedeki tedavisi sürüyorken; 7 defa operasyon geçiren Bekiroğlu, bağırsağının yanlış kesilmesiyle çeşitli komplikasyonlar yaşamıştı. Mağdur olan oyuncu Aslı Bekiroğlu, yaşadığı zor süreci gözyaşları içinde sosyal medya hesabından yayınladığı paylaşımıyla sevenlerine aktardı. Zor günler geçiren Bekiroğlu'ya meslektaşı Furkan Palalı da desteğini esirgemedi.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
Oyuncu Aslı Bekiroğlu, rahminin alınması için girdiği ameliyatta yanlışlıkla bağırsağı kesildiği için 7 operasyon geçirmekte ve zor günler yaşamaktadır.
Oyuncu Aslı Bekiroğlu, rahmi için ameliyat oldu.
Ameliyat sırasında yanlışlıkla bağırsağı kesildi.
Genç oyuncu, bu nedenle 7 operasyon geçirdi.
Bekiroğlu, yaşadığı zor süreci gözyaşları içinde sosyal medyadan paylaştı.
Hastanede tedavisi devam eden Bekiroğlu, çıkmayı beklerken durumunun belirsiz olduğunu belirtti.
Meslektaşı Furkan Palalı, Bekiroğlu'na destek verdi.
Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.

BAĞIRSAĞI KESİLEN ASLI BEKİROĞLU, HASTANEDE GÖZYAŞLARINA ENGEL OLAMADI!

Geçtiğimiz hafta 7. ameliyatını olan ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, geçirdiği operasyon sonrasında hastaneden çektiği videoyla desteğini esirgemeyen tüm sevenlerine teşekkürlerini iletti.

Aktif kullandığı Instagram hesabında yeni bir gönderi paylaşımında bulunan Bekiroğlu, ''İyi dilekleriniz ve dualarınız için teşekkür ederim. İyiymişim'' ifadelerinde bulunmuştu.

30 yaşında 7. defa ameliyat olan oyuncu Bekiroğlu, yaşadığı sıkıntılardan ötürü daha fazla gözyaşlarını saklayamadı. Gözyaşları içinde yaşadığı durumu anlatan güzel oyuncunun duygulu anları, ünlü ismin hayranlarını üzdü.

ASLI BEKİROĞLU'NDAN ÜZEN AÇIKLAMA: ÇIKAMADIĞIMI ÖĞRENDİM


Oyuncu Aslı Bekiroğlu yüksek takipçili hesabında yayınladığı gönderide, ''Bugün çıkacağımı sanmıştım fakat çıkamıyorum. Çıkamadığımı öğrendim. Doktorlar da ne yapacaklarını bilmiyorlar, bekliyoruz'' ifadelerinde bulundu.

FURKAN PALALI'DAN ASLI BEKİROĞLU'YA 'YANINDAYIM' ZİYARETİ!

Yanlışlıkla bağırsağı kesilen 30 yaşındaki oyuncu Aslı Bekiroğlu'ya bir zamanlar beraber çalıştıkları oyuncu Furkan Palalı'dan destek geldi. “Benim Tatlı Yalanım” dizisindeki rol aldığı arkadaşı Furkan Palalı, Bekiroğlu'yu hastane odasında ziyaret etti.

