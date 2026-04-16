Bağırsağı kesilen Aslı Bekiroğlu gözyaşlarıyla duyurdu! Aslı Bekiroğlu'nun çaresiz anları: Doktorlar ne yapacaklarını bilmiyorlar

Rahminde tespit edilen miyomu aldırmak amacıyla bıçak altına yatan oyuncu Aslı Bekiroğlu, uygulanan yanlış bir müdahaleyle en zor günlerini geçiriyor. Miyomu almak yerine yanlışlıkla bağırsağı kesilen genç oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun hastanedeki tedavisi sürüyorken; 7 defa operasyon geçiren Bekiroğlu, bağırsağının yanlış kesilmesiyle çeşitli komplikasyonlar yaşamıştı. Mağdur olan oyuncu Aslı Bekiroğlu, yaşadığı zor süreci gözyaşları içinde sosyal medya hesabından yayınladığı paylaşımıyla sevenlerine aktardı. Zor günler geçiren Bekiroğlu'ya meslektaşı Furkan Palalı da desteğini esirgemedi.

BAĞIRSAĞI KESİLEN ASLI BEKİROĞLU, HASTANEDE GÖZYAŞLARINA ENGEL OLAMADI!

Geçtiğimiz hafta 7. ameliyatını olan ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, geçirdiği operasyon sonrasında hastaneden çektiği videoyla desteğini esirgemeyen tüm sevenlerine teşekkürlerini iletti.

Aktif kullandığı Instagram hesabında yeni bir gönderi paylaşımında bulunan Bekiroğlu, ''İyi dilekleriniz ve dualarınız için teşekkür ederim. İyiymişim'' ifadelerinde bulunmuştu.

30 yaşında 7. defa ameliyat olan oyuncu Bekiroğlu, yaşadığı sıkıntılardan ötürü daha fazla gözyaşlarını saklayamadı. Gözyaşları içinde yaşadığı durumu anlatan güzel oyuncunun duygulu anları, ünlü ismin hayranlarını üzdü.

ASLI BEKİROĞLU'NDAN ÜZEN AÇIKLAMA: ÇIKAMADIĞIMI ÖĞRENDİM



Oyuncu Aslı Bekiroğlu yüksek takipçili hesabında yayınladığı gönderide, ''Bugün çıkacağımı sanmıştım fakat çıkamıyorum. Çıkamadığımı öğrendim. Doktorlar da ne yapacaklarını bilmiyorlar, bekliyoruz'' ifadelerinde bulundu.

FURKAN PALALI'DAN ASLI BEKİROĞLU'YA 'YANINDAYIM' ZİYARETİ!

Yanlışlıkla bağırsağı kesilen 30 yaşındaki oyuncu Aslı Bekiroğlu'ya bir zamanlar beraber çalıştıkları oyuncu Furkan Palalı'dan destek geldi. “Benim Tatlı Yalanım” dizisindeki rol aldığı arkadaşı Furkan Palalı, Bekiroğlu'yu hastane odasında ziyaret etti.