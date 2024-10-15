Bahar Candan ile Nihal Candan birbirine girdi! "Eski sevgilime takmış durumda"

15 Ekim 2024 15:02 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 15:29

Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olma suçundan tutuklu bulunan Bahar Candan ve Nihal Candan Eylül ayında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bir süredir sessizliklerini koruyan kardeşler sosyal medyada birbirine girdi. Paylaşım yapan Bahar Candan, Nihal Candan için "Ablam eski sevgilime takmış durumda. Uzak dursunlar. Psikolojim bozuk zaten" dedi.

Sosyal medya​ hesabından paylaşım yapan Bahar Candan​, ablası Nihal Candan​ ile ilgili çok konuşulacak iddialarda bulundu. Peş peşe paylaşım yapan Bahar Candan, ablası Nihal Candan'ın kendisini çekemediğini söylerken, "Ablam eski sevgilime takmış durumda. Evet evet ablam evli" dedi. BAHAR CANDAN İLE NİHAL CANDAN BİRBİRİNE GİRDİ Ablası Nihal Candan'ın eski sevgilisi ile beraber olduğunu öne süren Bahar Candan, "Ablam eski sevgilime takmış durumda. Rica ediyorum toplum olarak baskı oluşturalım. Uzak dursunlar. Psikolojim zaten bozuk" dedi. Peş peşe paylaşım yapan Bahar Candan, "Bunca kadın cinayeti iftira haksızlık varken ablam sabah sevgilimle gittikleri otelden fotoğraf paylaşınca kendimi tutamadım. Özür dilerim" dedi. Nihal Candan sosyal medya hesabını kapatırken, kardeşi Bahar Candan paylaşımlarına devam etti. Bahar Candan son olarak, "Abla hayatında aldatılmayı, bakım odasını, çirkin erkelerle sevgili olmayı, her şeyi sindirdin. 1 Bahar Candan'ı sindiremedin" dedi.