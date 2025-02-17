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 | Dilek Ulusan

Bahar Candan, Survivor Yunus Emre'ye mesaj attı, eşi ifşaladı

Kara para aklama suçundan tutuklanan Bahar Candan, Survivor yarışmacısı Yunus Emre'nin eşi Beria Özden tarafından ifşalandı. Özden, Bahar Candan'ın eşine mesaj attığını belirterek, "Mide bulandırıcı zavallı' dedi.

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Bahar Candan, Survivor Yunus Emre'ye mesaj attı, eşi ifşaladı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
17.02.2025
saat ikonu 10:18
|
GÜNCELLEME:
17.02.2025
saat ikonu 10:25

Geçtiğimiz yıl ablası Nihal Candan ile birlikte tutuklanarak cezaevine gönderilen Bahar Candan, birkaç ay sonra tahliye oldu. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Bahar Candan bu sefer ise, Survivor yarışmacısı Yunus Emre'ye attığı mesajla gündemde.

BAHAR CANDAN, SURVIVOR YUNUS EMRE'YE MESAJ ATTI, EŞİ KÜPLERE BİNDİ

2024 yılında Survivor'da yarışan Yunus Emre'nin eşi Beria Özden, Bahar Candan'ın eşi Yunus Emre'ye mesaj attığını belirterek, "Evli adamlara mesaj atıp aranan mide bulandırıcı zavallı" yazarak Instagram hikayesinde paylaştı. Bahar Candan ise bu paylaşımın ardından Yunus Emre'nin bodyguard'ı olduğunu söyledi.

Beria Özden, Candan'ın bu sözleri sonrası "Stüdyoda denk geldiğinden çekilmiş saçma bir foto çok büyütülecek bir şey değil. Allah akıl fikir versin diyeceğim de kime diyeceğim hayvan laf anlar bu anlamaz. Basitlik, gurursuzluk, hayattan ders çıkarma 0" diyerek ateş püskürdü.

Sıkça Sorulan Sorular

BAHAR CANDAN NEDEN TUTUKLANDI?
Dolandırıcılık ve suç örgütüne katılmak suçlarından Alisya Bahar Candan’ın 44 yıla kadar, Nihal Candan adıyla tanınan Gülnihal Çiçek’in ise 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen 21 sanıklı davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada cumhuriyet savcısı, sanıkların tutuklu kalmalarına karar verilmesini istedi. Duruşma sonunda Bahar Candan’ın tahliye edilmesine karar verildi.
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