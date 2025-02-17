Bahar Candan, Survivor Yunus Emre'ye mesaj attı, eşi ifşaladı

Geçtiğimiz yıl ablası Nihal Candan ile birlikte tutuklanarak cezaevine gönderilen Bahar Candan, birkaç ay sonra tahliye oldu. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Bahar Candan bu sefer ise, Survivor yarışmacısı Yunus Emre'ye attığı mesajla gündemde.

BAHAR CANDAN, SURVIVOR YUNUS EMRE'YE MESAJ ATTI, EŞİ KÜPLERE BİNDİ

2024 yılında Survivor'da yarışan Yunus Emre'nin eşi Beria Özden, Bahar Candan'ın eşi Yunus Emre'ye mesaj attığını belirterek, "Evli adamlara mesaj atıp aranan mide bulandırıcı zavallı" yazarak Instagram hikayesinde paylaştı. Bahar Candan ise bu paylaşımın ardından Yunus Emre'nin bodyguard'ı olduğunu söyledi.

Beria Özden, Candan'ın bu sözleri sonrası "Stüdyoda denk geldiğinden çekilmiş saçma bir foto çok büyütülecek bir şey değil. Allah akıl fikir versin diyeceğim de kime diyeceğim hayvan laf anlar bu anlamaz. Basitlik, gurursuzluk, hayattan ders çıkarma 0" diyerek ateş püskürdü.