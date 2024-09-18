Bahar Candan ve Nihal Candan hakim karşında! ''Kardeşiniz Tahliye Olur mu?'' sorusuna tek hamlelik cevap

18 Eylül 2024 14:46 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 15:01

Bahar Candan ve Nihal Candan'ın da aralarında bulunduğu 21 sanığın yargılanması devam ediyor. Adliyeye ananesi ile gelen Nihal Candan, "Kardeşinizin tahliye olacağını düşünüyor musunuz?" sorusuna tek eliyle kalp işareti yaparak cevap verdi.

Dolandırıcılık​ ve suç örgütüne üye olmak suçlarından yargılanan Bahar Candan​ ve Nihal Candan​ dahil 21 sanığın yargılanmasına başlandı. Müşteki ifadelerinin dinlendikten sonra adliyeden ayrılan Nihal Candan, muhabirlerin “Kardeşinizin tahliye olacağını düşünüyor musunuz?” sorusuna kalp işareti yaparak cevap verdi.

NİHAL CANDAN'DAN TAHLİYE SORUSUNA TEK HAMLELİK CEVAP

Tutuklu bulunan Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmiş kardeşi Bahar Candan'ın ise tutukluluk hali devam ediyor. Candan kardeşler dahil 21 kişinin yargılandığı davada sanıklar hakim karşısına çıktı.

Müşteki ifadesi dinlenen Nihal Candan, çıkışta tek kelime etmedi. Muhabirlerin "Kardeşinizin tahliye olacağını düşünüyor musunuz ?" sorusuna tek hareketle cevap veren Nihal Candan, tek eliyle kalp yaparak soruya cevap verdi.

CANDAN KARDEŞLERE 44 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEBİ

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 38 müşteki, 1 müşteki şüpheli ve Nihal ile Bahar Candan’ın aralarında bulunduğu 21 sanık yer almıştı. İddianamede tutuklu Gülnihal Çiçek'in tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alınarak adli kontrol şartıyla tahliye edildiği de aktarılmıştı. İddianamede Onur Apaydın ve İlker Oflu’nun liderliğindeki şebekenin ucuza araç sattıklarını söyleyerek vatandaşları sazan sarmalı yöntemiyle dolandırdığı belirtilmişti. Bahar ve Nihal Candan’ın suç örgütünün hiyerarşik ve organik yapısı içerisinde yer aldığı iddianamede kaydedilmişti. İddianamede Bahar Candan’ın 'suç örgütüne üye olmak' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar 'kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' suçundan ise 2 kez 12 yıldan 40 yıla kadar olmak üzere toplamda 14 yıldan 44 yıla kadar hapisle, Nihal Candan’ın ise aynı suçlardan 8 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Öte yandan diğer 20 şüpheli hakkında ise değişen oranlarda hapis cezası istenmişti.