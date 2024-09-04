Bahar Candan ve Nihal Candan hakim karşısında! Duruşma salonunda nefes egzersizi yaptılar

04 Eylül 2024 11:49 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 12:09

Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından yargılanan Alisya Bahar Candan'ın 14 yıldan 44 yıla kadar, Nihal Candan olarak bilinen Gülnihal Çiçek'in ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapsi istenen dava kapsamında hakim karşısına çıktı. 37 kiloya düşerek tahliye edilen Nihal Candan, kardeşi Bahar Candan'a “Her şey çok güzel olacak hep yanında olacağız. Çok dua ettim sana” dedi.

BAHAR VE NİHAL CANDAN DURUŞMA SALONUNDA NEFES EGZERSİZİ YAPTI

Kimlik tespitleri ile başlayan duruşma esnasında Nihal Candan ağlayarak kardeşine seslendi ve “Dinle, soruları dinle sadece. Herkes seninle. Her şey çok güzel olacak hep yanında olacağız. Çok dua ettim sana. Gökyüzü beyazdır sen de beyazsın. Hep sana enerji gönderdik” dedi. 2 kardeş ardından duruşmada nefes egzersizi ve elleri ile birbirlerine kalp işareti yaptı.