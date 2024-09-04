Bahar Candan ve Nihal Candan hakim karşısında! Duruşma salonunda nefes egzersizi yaptılar
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
04 Eylül 2024 11:49 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 12:09
Sosyal medya fenomenleri Nihal Candan ile Bahar Candan bugün hakim karşısına çıktı. Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından yargılanan Nihal ve Bahar Candan kardeşler duruşma salonuna getirildi. Nihal Candan kardeşi Bahar Candan'a “Her şey çok güzel olacak hep yanında olacağız. Çok dua ettim sana” dedi.
Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından yargılanan Alisya Bahar Candan'ın 14 yıldan 44 yıla kadar, Nihal Candan olarak bilinen Gülnihal Çiçek'in ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapsi istenen dava kapsamında hakim karşısına çıktı. 37 kiloya düşerek tahliye edilen Nihal Candan, kardeşi Bahar Candan'a “Her şey çok güzel olacak hep yanında olacağız. Çok dua ettim sana” dedi.
BAHAR VE NİHAL CANDAN DURUŞMA SALONUNDA NEFES EGZERSİZİ YAPTI
Kimlik tespitleri ile başlayan duruşma esnasında Nihal Candan ağlayarak kardeşine seslendi ve “Dinle, soruları dinle sadece. Herkes seninle. Her şey çok güzel olacak hep yanında olacağız. Çok dua ettim sana. Gökyüzü beyazdır sen de beyazsın. Hep sana enerji gönderdik” dedi. 2 kardeş ardından duruşmada nefes egzersizi ve elleri ile birbirlerine kalp işareti yaptı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı