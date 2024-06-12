Bahar dizisi sezon final yaptı, senaryoya tepkiler yağdı

12 Haziran 2024 14:51 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 14:51

Başrolünde Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak ve Buğra Gülsoy'un yer aldığı Bahar dizisi dün akşam sezon finali yaptı. Her bölümü reyting rekorları kıran dizinin sezon finali eleştiri yağmuruna tutuldu.

BAHAR DİZİSİNİN SEZON FİNALİ HİÇ BEĞENİLMEDİ

Dizide Bahar ve Timur karakterleri boşanmak için mahkemenin yolunu tutarken, ortaya çıkan kanıt tüm dengeleri değiştirdi. Nevra'nın ise Rengin'den borç para istemesi, seyirciyi şaşırttı. Bölüm sonunda Timur ve Bahar ameliyat masasında yer alırken, izleyiciler, diziye eleştiri yağdırdı. Dizi hakkında, "Herkes tarafından sevilen, reyting rekorları kıran bir dizinin bu kadar berbat bir sezon finali yapmasına üzüldüm.", "Senaryo çok tutarsız olmuş" gibi yorumlar yapıldı.