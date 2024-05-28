Bahar dizisinde küfürler havada uçuştu! Yönetmen Demet Evgar'a rest çekti

28 May 2024 14:40 - Güncelleme : 28 May 2024 14:40

Bahar dizisinin başrol oyuncusu Demet Evgar'ın yönetmen asistanına küfürler yağdırdığı iddia edildi. Evgar'ın set çalışanlarıyla sürekli polemik yaşaması sette huzursuzlukla neden olduğu öne sürüldü.

BAHAR DİZİSİNDE KÜFÜRLER HAVADA ÇUŞTU

Gazeteci Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; Bahar'ın başrol oyuncusu Demet Evgar'ın geçtiğimiz günlerde kendisine sahnenin süresi ile ilgili sette soru soran yönetmen asistanına sesini yükselterek küfür ettiği iddia edildi. Asistan durumu, dizinin yönetmeni Neslihan Yeşilyurt'a bildirince Yönetmen, ekibine hiç kimsenin hiçbir suretle saygısızlık yapamayacağını söyleyerek seti paydos etti.

Yönetmen Yeşilyurt'un Demet Evgar'ın özür dilemediği takdirde sete geri dönmeyeceklerini de belirtti. Bu durum karşısında Demet Evgar'ın da ağlayarak ve af dileyerek durumu düzeltmeye çalıştığı iddia edildi.

Müge Dağıstanlı, dışarıya sızan konuşmalar ve iddialar hakkında, "Bu sorun şubattan beridir devam ediyor. Sorunun ise Demet Evgar'ın zaman zaman yönetmeni dinlememesi, kostüm yapan ekibi zora sokması gibi durumlar olduğu söylendi." dedi.