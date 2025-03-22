Bahar Öztan'ın ölüm yıldönümünde oğlundan duygusal paylaşım

1977-2019 yılları arasında 42 yıllık sanat hayatı boyunca 60'a yakın film ve dizide rol alan Bahar Öztan, geçtiğimiz yıl kanser nedeniyle 21 Mart 2024'te hayatını kaybetti. Sevenleri büyük üzüntü yaşarken, oğlu ise sözleriyle yürek burkmuştu. Bahar Öztan'ın oğlu Yiğit Çolak annesini andı.

OĞLU BAHAR ÖZTAN İÇİN LOKMA DAĞITTI

Bahar Öztan 1. ölüm yıldönümünde Karacaahmet’teki mezarı başında anıldı. 61 yaşında aramızdan ayrılan Öztan’ın oğlu Yiğit Çolak annesinin anısına lokma dağıttı. Çolak attığı duygusal mesajla da annesine olan hasretini dile getirdi.

Annesiyle birlikte yıllar önce çektirdiği kareyi paylaşan Yiğit Çolak, “Elbet dünya zamanında ben de yanına geleceğim. Evrende zaman kavramı olmadan… Sen, ben, Allah hep beraber bir bütün…” notunu düştü.