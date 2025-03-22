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 | Dilek Ulusan

Bahar Öztan'ın ölüm yıldönümünde oğlundan duygusal paylaşım

Yeşilçam oyuncusu Bahar Öztan, geçtiğimiz yıl kanser tedavisi hastanede hayatını kaybetmişti. Yeşilçam"ın usta ismi Bahar Öztan'ın oğlu Yiğit Çolak annesinin ölüm yıldönümünde duygusal mesaj yayınladı.

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Bahar Öztan'ın ölüm yıldönümünde oğlundan duygusal paylaşım
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
22.03.2025
saat ikonu 09:21
|
GÜNCELLEME:
22.03.2025
saat ikonu 09:21

1977-2019 yılları arasında 42 yıllık sanat hayatı boyunca 60'a yakın film ve dizide rol alan Bahar Öztan, geçtiğimiz yıl kanser nedeniyle 21 Mart 2024'te hayatını kaybetti. Sevenleri büyük üzüntü yaşarken, oğlu ise sözleriyle yürek burkmuştu. Bahar Öztan'ın oğlu Yiğit Çolak annesini andı.

OĞLU BAHAR ÖZTAN İÇİN LOKMA DAĞITTI

Bahar Öztan 1. ölüm yıldönümünde Karacaahmet’teki mezarı başında anıldı. 61 yaşında aramızdan ayrılan Öztan’ın oğlu Yiğit Çolak annesinin anısına lokma dağıttı. Çolak attığı duygusal mesajla da annesine olan hasretini dile getirdi.

Annesiyle birlikte yıllar önce çektirdiği kareyi paylaşan Yiğit Çolak, “Elbet dünya zamanında ben de yanına geleceğim. Evrende zaman kavramı olmadan… Sen, ben, Allah hep beraber bir bütün…” notunu düştü.

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Sıkça Sorulan Sorular

BAHAR ÖZTAN KİMDİR?
11 Ağustos 1962, İskenderun doğumlu Bahar Öztan, Reklam filmlerinden sonra halkın dilinde Gamzeli Güzel olarak tanınmaya başladı. Dönemin ilgi gören fotoromanlarında da büyük beğeni topladı. Bahar Öztan,Yeşilçam'ın Gamzeli Güzeli lakaplı en önemli oyuncularından birisi olarak tanındı. 1980'li yıllarda Kanlı Nigâr, Doktor Civanım, Orta Direk Şaban gibi filmlerde Kemal Sunal ile başrolde yer aldı.
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