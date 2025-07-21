Bahar Şahin ile Mine Tugay kavgasına Deniz Uğur da dahil oldu! Zalim İstanbul oyuncuları ikiye bölündü

Bahar Şahin katıldığı programda isim vermeden Zalim İstanbul setinde hakarete ve şiddete maruz kaldığını belirtti. Okların çevrildiği Mine Tugay ise iddiaların asılsız olduğunu belirten bir konuşma yaptı. Tartışmaya dizide olan Deniz Uğur ve Sera Kutlubey de katıldı.

DENİZ UĞUR, MİNE TUGAY'I YERDEN YERE VURDU

Deniz Uğur, Bahar Şahin'in yanında olduğunu belirterek, "Bizim sektörde herkes biliyor. Hangi oyuncuların çalışanlara ne zorbalıklar yaptığını, ne ruh hastalarıyla çalıştığımızı psikolojik nasıl şiddetlere maruz kaldığımızı ama asla ve asla buna yönelik bir yaptırım yapılmadığını gibi diğer oyunculara ve set çalışanlarına "idare etme" zorunluluğu getiriliyor. " dedi.

"Bahar'ın arkasında torpil yoktu. Sinsi değildir, içi dışı birdir. Sakın konuyu uzatıp beni konuşturmayın çünkü sektörel eleştiri en sevdiğim şeydir ve başkaları gibi çekinmem" dedi.

Zalim İstanbul dizisinde rol alan Sera Kutlubey de olayla ilgili paylaşım yaptı ve "Yıllardır tanıyorum. İçini biliyorum. Kalbini biliyorum. Çoğu haksızlığa göğüs gerdiğine de şahidim. Çok seviliyorsun" diyerek Mine Tugay'a destek verdi.

BAHAR ŞAHİN İLE MİNE TUGAY'IN KENDİSİNE "VAROŞ " DEDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Sette kendisinin sürekli aşağılandığını belirten Şahin, "Bana 'varoş' diyor. O benim üstüme yürüdü ben korkudan tir tir titriyorum. Kimse benim yanımda değil, 'küçüksün idare et' diyorlar. Ben de bir annenin evladıyım. Bana tokat atacaktı ona o hakkı veriyorlar çünkü. O benim üzerime gelince ben de kapıyı suratına doğru kapattım. Kapı suratına geldi. 'Şiddet var' diye bağırmaya başladı. '25 haftadır şiddet var neye bağırıyorsun?' dedim ben de ona" ifadeleriyle şoke etti.

Sosyal medya üzerinden hakkındaki iddialara cevap veren Mine Tugay, "Selamlar, beni tanıyan herkes bilir ki hiç hoşlanmadığım bir üslup ve cümleleri söylemekle itham edilmişim. Ve arkadaşlarım bana yapılan iftiraları anlattıklarında açıkçası üzüldüm. Çünkü gerçekleri net hatırlamakla birlikte asla söylemediğim şeylerle itham edilmeyi biraz saygısızca ve hedef gösterme amaçlı buldum. Haliyle iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. Ben yine de herkese iyilik diliyorum. Sessiz kalmamı istememişsiniz, kimseyi kırmadan üzmeden ilk ve son kez bunu yazmak istedim. Sevgiler" ifadelerini kullandı.