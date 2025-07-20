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 | Dilek Ulusan

Bahar Şahin ile Mine Tugay olayı büyüyor! Şiddet iddialarına cevap geldi

Bahar Şahin, Zalim İstanbul dizisinde isim vermeden Mine Tugay tarafından şiddete maruz kaldığını belirterek, "Bana 'Varoş' diyordu" sözleriyle de gündem oldu. Mine Tugay iddiaları yalanlarken, "Asla söylemediğim şeylerle itham edilmeyi biraz saygısızca buldum" dedi.

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Bahar Şahin ile Mine Tugay olayı büyüyor! Şiddet iddialarına cevap geldi
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
20.07.2025
saat ikonu 17:08
|
GÜNCELLEME:
20.07.2025
saat ikonu 17:08

Bahar Şahin, katıldığı programda bir kadın oyuncunun zorbalığına maruz kaldığını hatta az kalsın darp edildiğini iddia etti. Bahar Şahin'in sözleri sonrası gözler 'a çevrildi. Mine Tugay yaptığı açıklamayla iddiaları yalanladı.

BAHAR ŞAHİN SÖZLERİYLE SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Berker Güven'in de rol aldığı Zalim İstanbul'da rol alan Bahar Şahin o dönem oyuncuların bazıları tarafından zorbalandığını söyledi. Dizide şiddet gördüğünü itiraf eden Bahar Şahin, "Gençliğimin en güzel yılları harap oldu. Çok sevdiğim bir oyuncuydu. Diziye girmeden önce çok heyecanlanmıştım, mesaj atmıştım. Dizinin, reytinglerin çok iyi gitmesi, benim izleyiciler tarafından çok sevilmem, oynadığım karakterin çok sevilmesi setteki birkaç kişiyle dengemi bozdu. Çünkü onlar tarafından yapıldığım şey beğenilmiyor ve oynarken de bununla dalga geçiliyordu. Kendimi güvende hissetmiyordum. 'Sen daha küçüksün idare et' diyorlardı..." dedi.

Bahar Şahin ile Mine Tugay olayı büyüyor! Şiddet iddialarına cevap geldi

Sosyal medya üzerinden hakkındaki iddialara cevap veren Mine Tugay, "Selamlar, beni tanıyan herkes bilir ki hiç hoşlanmadığım bir üslup ve cümleleri söylemekle itham edilmişim. Ve arkadaşlarım bana yapılan iftiraları anlattıklarında açıkçası üzüldüm. Çünkü gerçekleri net hatırlamakla birlikte asla söylemediğim şeylerle itham edilmeyi biraz saygısızca ve hedef gösterme amaçlı buldum. Haliyle iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. Ben yine de herkese iyilik diliyorum. Sessiz kalmamı istememişsiniz, kimseyi kırmadan üzmeden ilk ve son kez bunu yazmak istedim. Sevgiler" ifadelerini kullandı.

Bahar Şahin ile Mine Tugay olayı büyüyor! Şiddet iddialarına cevap geldi
ETİKETLER
#mine tugay
#Bahar Şahin
#Zalim İstanbul
#Oyuncu Zorbalığı
#Dizi Setinde Şiddet
#Magazin
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