Bahar Şahin konuştu, akıllara Evrim Alasya ile Sibel Taşçıoğlu geldi! Kızılcık Şerbeti dizisindeki tüm iddialar su yüzüne çıktı

Başrolünde Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu ve Barış Kılıç gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde ayrılıklar gündem oldu. Önümüzdeki sezon hazırlıklarına başlayan dizide son olarak Sibel Taşçıoğlu ayrılığı gündem oldu.

BAHAR ŞAHİN'İN AÇIKLAMALARI SONRASI, GÖZLER SİBEL TAŞÇIOĞLU İLE EVRİM ALASYA'YA ÇEVRİLDİ

Sibel Taşçıoğlu ayrılığı sonrası herkesin paylaşım yapıp, Evrim Alasya'nın herhangi bir paylaşım yapmaması dikkat çekmiş ve iki oyuncunun kavgalı olduğu iddia edilmişti. Bahar Şahin'in Zalim İstanbul setinde Mine Tugay'ın kendisine hakaretler ettiğini iddia ederken, Kızılcık Şerbeti setindeki iddia ise tekrar gündeme geldi.

EVRİM ALASYA'DAN SİBEL TAŞÇIOĞLU AÇIKLAMASI

İddialar hakkında konuşan Evrim Alasya, 'Sibel'i o kadar seviyorum Sibel ile oynamaktan o kadar keyif aldım ki... Senaryo geldiğinde biz Sibel ile konuştuk. Bu kısmı bizi ilgilendirir, sizi ilgilendirmez." diyerek çıkan haberleri yalanlamıştı.

KIZILCIK ŞERBETİ SETİNDEKİ TÜM İDDİALAR GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Kızılcık Şerbeti kadrosundan hikayesinin bittiği gerekçesiyle çıkarılan Sibel Taşçıoğlu, Çarpıntı dizisiyle anlaşma sağladı. Çarpıntı dizisinin çekimlerine başlayan Sibel Taşçıoğlu çekimlerden ilk karelerini paylaştı.

Sibel Taşçıoğlu'na ilk tebrik ise küs olduğu iddia edilen Evrim Alasya'dan geldi.

Evrim Alasya, Çarpıntı dizisinin ilk set gününden paylaşım yapan Sibel Taşçıoğlu'nun paylaşımına 'Çok reyting, çokça şans' yorumunu yazdı. Böylece Kızılcık Şerbeti setinde çıkan kavga iddialarını da yalanlamış oldu.