Bahar Şahin, Uraz Kaygılaroğlu'na ateş püskürdü! "İlham verdin, gurur duy"

09 Ekim 2024 15:36 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 15:43

Semih Çelik tarafından canice öldürülen İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil cinayeti sonrası gözler oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun aylar önce paylaşımına çevrildi. Sergi için verdiği kareler tepki toplayan Uraz Kaygılaroğlu, "Bir akıl tutulması yaşadım" diyerek kendini savunmuştu. Oyuncu Bahar Şahin ise o karelere sessiz kalamadı.

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu​, aylar önce sergi için verdiği pozlarla tekrar gündeme geldi. 19 yaşlarındaki Ayşenur Halil​ ve İkbal Uzuner​'in vahşice katledilmesi sonrası nisan ayında sergi için verdiği pozlar, tepki topladı. Birçok kesim Uraz Kaygılaroğlu'na tepki gösterirken, bir eleştiri de Bahar Şahin'den geldi.

BAHAR ŞAHİN, URAZ KAYGILAROĞLU'NA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaşımına tepki gösteren isimler arasında yer alan oyuncu Bahar Şahin, "Instagram sosyal medya hesabından ''Kadın kasabı 'sanatın' İstanbul surlarında hayat buldu. İlham verdin, gurur duy kendinle Uraz Kaygılaroğlu. Türk halkı bu 'sanatını' unutmayacak!'' ifadelerini kullandı.

URAZ KAYGILAROĞLU ELEŞTİRİLERE CEVAP VERMİŞTİ

Sosyal medyada fotoğraflarını yoruma kapamasına rağmen, eleştiri yağmuruna tutulan Uraz Kaygılaroğlu, katıldığı programda verdiği pozlardan dolayı özür dileyerek, "Sergi benim değildi. Başka bir sanatçının sergisiydi ben sadece bir işinde yer aldım. Nisan'ın 16'sında sergilenmişti ve o dönemki kız arkadaşımın ilk kişisel sergisiydi. Tepkilerin nereye varacağını, kadın cinayetlerine varacağını öngöremedim. Bir akıl tutulması yaşadım. Toplumun dinamiklerini, yaralarını ne kadar tetikleyeceğini öngöremediğim için de ardından özür dilemiştim fakat anladığım kadarıyla bu özür de kabul görmedi" dedi.