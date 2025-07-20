Bahar Şahin, Zalim İstanbul setindeki tüm kavgaları anlattı! Ortalık karıştı, gözler Mine Tugay'a çevrildi

Zalim İstanbul dizisinde Ceren karakteriyle büyük çıkış yakalayan Bahar Şahin, konuk olduğu programda sette yaşadığı zorbalık ve psikolojik şiddeti açık açık anlattı. Bahar Şahin’in iddialarına göre, bir kadın oyuncu tarafından sürekli dışlandığını ve fiziksel şiddete maruz kaldığını belirtti.

BAHAR ŞAHİN ZALİM İSTANBUL'DA YAŞANAN TÜM KAVGALARI ANLATTI

2019 yılında başlayan ve 2020 yılında final yapan Zalim İstanbul seti hakkında konuşan Bahar Şahin, isim vermeden bir kadın oyuncunun zorbalığına maruz kaldığını anlatan Şahin az kalsın darp edildiğini de iddia etti. Bahar Şahin'in sözleri sonrası gözler Mine Tugay'a çevrildi.

Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Berker Güven'in de rol aldığı Zalim İstanbul'da rol alan Bahar Şahin o dönem oyuncuların bazıları tarafından zorbalandığını söyledi. Dizide şiddet gördüğünü itiraf eden Bahar Şahin, "Gençliğimin en güzel yılları harap oldu. Çok sevdiğim bir oyuncuydu. Diziye girmeden önce çok heyecanlanmıştım, mesaj atmıştım. Dizinin, reytinglerin çok iyi gitmesi, benim izleyiciler tarafından çok sevilmem, oynadığım karakterin çok sevilmesi setteki birkaç kişiyle dengemi bozdu. Çünkü onlar tarafından yapıldığım şey beğenilmiyor ve oynarken de bununla dalga geçiliyordu. Kendimi güvende hissetmiyordum. 'Sen daha küçüksün idare et' diyorlardı..." dedi.

Sette kendisinin sürekli aşağılandığını belirten Şahin, "Bana 'varoş' diyor. O benim üstüme yürüdü ben korkudan tir tir titriyorum. Kimse benim yanımda değil, 'küçüksün idare et' diyorlar. Ben de bir annenin evladıyım. Bana tokat atacaktı ona o hakkı veriyorlar çünkü. O benim üzerime gelince ben de kapıyı suratına doğru kapattım. Kapı suratına geldi. 'Şiddet var' diye bağırmaya başladı. '25 haftadır şiddet var neye bağırıyorsun?' dedim ben de ona" ifadeleriyle şoke etti.

Bahar Şahin'in açıklamaları sonrası gözler Mine Tugay'a çevrildi. Dizinin yayınlandığı dönem, Bahar Şahin'in Mine Tugay ile anlaşamadığı ve iki isim arasında sürekli tartışmaların çıktığı iddia edilmişti.