Bahar Şahin'in ardından oyuncu Deniz Durmaz da isyan etti! Yaşadıklarını bir bir anlattı

Bahar Şahin'in Zalim İstanbul setinde Mine Tugay tarafından sette mobinge uğradığını iddia etmesinin ardından oyuncularda bir bir sektörde yaşadıklarını anlatmaya başladı. Oyuncu Deniz Durmaz da çok sevdiği oyunculuğu bir türlü yapamadığını ve önünün kesildiğini iddia etti.

BAHAR ŞAHİN'İN ARDINDAN DENİZ DURMAZ DA KONUŞTU

Bir dönem kilolu olan Deniz Durmaz, "Bana hepinizin bildiği ve tanıdığı, Türkiye'nin çok ünlü yapımcılarından biri "Türkiye'nin neredeyse en güzel yüzü belden aşağısına en kötü" dedi. Durmaz, "Türkiye'de oyuncu olmak veya olamamak" başlığıyla yaşadıklarını anlattı.

Oyunculuk yapmayı çok istediğini belirten Deniz Durmaz, "Yaklaşık 10 senedir bu sektörün içerisindeyim. Bazılarınız bu mesleği çok istiyor biliyorum. Belki de milyonlarca menajerle çalıştım. Birçok menajerde hemen hemen aynı olayları yaşadım. Konu bazen menajerlerle alakalı değil. Bazen kast direktörleriyle, bazen yapımcılarla, bazen kanallarıyla, bazen başrol oyuncularıyla. " dedi.

Sürekli dış görünüşüyle eleştirildiğini belirten Durmaz, "Kilo alıyorsun kilo ver diyorlardı. Kaşın diyor. Çok kiloluydum ve önce kilomla çok yargılandım. Hırs yaptım kilo verdim. Ondan sonra başka bahanelerle gelindi" sözleriyle sitem etti.

Görüşmelerinin olumlu geçtiğini ancak bir türlü sonuca varmadığını belirten oyuncu, "Mesela bir diziye gittim. 'Bu sefer kesin başrol olacağım' dedim sonundan dedim. İyi bir yapımcının önünde hepinizin tanıdığı başrol oyuncu erkek ile oynadım ve bizi çok yakıştırdı "Kesinlikle sensin benim için bitmiştir" dedi.

Aradan iki gün geçti hazırlık yapıyorum. Bir telefon geldi ve celebrity istemişler. Madem celebrity istediniz ben niye bu kadar ümitlendirildim. Neden sözleşme imzalayacağımız aşamaya kadar geldik?" sözleriyle yaşadıklarını anlattı.

Başrol oyuncusunun kendisini istemediğini belirten Durmaz, "Çok yakın zamanda yine reyting rekorları kıran bir dizi ile görülmeye gittiğimde yine kesinlikle "Bu sefer girdim, bu sefer tamam oldu" dediğim an başrol oyuncusu tarafından istenmediğimi duydum. Yani beni cast direktörü istemişti, yönetmen istemişti ama başrol istemedi. Bu arada tanışmıyoruz kendisiyle. Daha önce hiç karşılaşmadık" dedi.

Rolünün başka birine verildiğini de iddia eden oyuncu, "Bir başka dizide yine ana rollerde oynayacaktım. Çok beğenildim. BENİM oynayacağıma kesin gözüyle bakıyorlardı. 2-3 gün sonra başka biriyle anlaştıklarını öğrendim. 'Tamam dedim herhalde benden daha iyi performans sergileyen birini buldular' Hiç alakası yok. Rolü almıştı" diyerek tekelleşme iddialarına da değindi.

Sosyal medyada içerik üretmeye başlayan Deniz Durmaz, "Sadece bildiğim bir şey var. Yıllardır içinde bitmek bilmeyen bu aşk var. Evet çok istiyorum mesleğimi yapmayı. İnanın şu andan mesela içerik üretiyorum. Çünkü bu mesleği yapmıyorsam bir şey yapmak zorundayım" dedi.