Tgrt Haber
Haberler>Magazin>Bahar'da düşman gerçekte sıkı dost! Ecem Özkaya, Demet Evgar'ı öve öve bitiremedi

Bahar'da düşman gerçekte sıkı dost! Ecem Özkaya, Demet Evgar'ı öve öve bitiremedi

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
18 May 2024 09:50 - Güncelleme : 18 May 2024 09:52

Bahar dizisinde rol alan Ecem Özkaya, konuk olduğu programda rol arkadaşı Demet Evgar'ı övgü yağmuruna tuttu.

Başrolünde Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın rol aldığı Bahar dizisinde Rengin karakteriyle yer alan Ecem Özkaya katıldığı Onedio programında Demet Evgar'ı öve öve bitiremedi. 

ECEM ÖZKAYA'DAN DEMET EVGAR'A ÖVGÜ DOLU SÖZLER 

Sorulan "Demet Evgar’la ilk işin Bahar sanırım. Anlaşabildiniz mi, nasıl bir arkadaşlığınız var?" sorusuna cevap veren Ecem Özkaya,  "Evet ilk işimiz ama biz Demet’le hep karşılaşırdık. Ortak arkadaşlarımızın, ya da ortak karşılaşma noktalarımızda da. Oynamak çok keyifli, Demet iyi ki var. Çok kıymetli bir yolculuktayız. Demet’e ‘iyi ki varsın' demekten . Demet iyi ki varsın, çok şanslıyım “ dedi. 

Bahar'da düşman gerçekte sıkı dost! Ecem Özkaya, Demet Evgar'ı öve öve bitiremedi - 1. Resim

 

Kaynak: TGRT Haber
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...