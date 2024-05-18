Bahar'da düşman gerçekte sıkı dost! Ecem Özkaya, Demet Evgar'ı öve öve bitiremedi

18 May 2024 09:50 - Güncelleme : 18 May 2024 09:52

Başrolünde Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın rol aldığı Bahar dizisinde Rengin karakteriyle yer alan Ecem Özkaya katıldığı Onedio programında Demet Evgar'ı öve öve bitiremedi.

ECEM ÖZKAYA'DAN DEMET EVGAR'A ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Sorulan "Demet Evgar’la ilk işin Bahar sanırım. Anlaşabildiniz mi, nasıl bir arkadaşlığınız var?" sorusuna cevap veren Ecem Özkaya, "Evet ilk işimiz ama biz Demet’le hep karşılaşırdık. Ortak arkadaşlarımızın, ya da ortak karşılaşma noktalarımızda da. Oynamak çok keyifli, Demet iyi ki var. Çok kıymetli bir yolculuktayız. Demet’e ‘iyi ki varsın' demekten . Demet iyi ki varsın, çok şanslıyım “ dedi.