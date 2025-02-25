Bahar'ın Rengin'i Ecem Özkaya'nın yıllar önceki karesi ikiye böldü

Son Dönemde Demet Evgar ve Buğra Gülsoy gibi isimlerin yer aldığı Bahar dizisinde Rengin karakteriyle yer alan Ecem Özkaya'nın eski halleri sosyal medyayı salladı. 36 yaşındaki oyuncunun eski halleri "Estetik mi yaptırdı?" sorularına neden oldu.

Elveda Rumeli, Zengin Kız Fakir Oğlan, Hayat Şarkısı ve Can Kırıkları gibi dizilerde rol alan Ecem Özkaya, son olarak Bahar dizisindeki performansıyla da beğeni topluyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ve her paylaşımıyla yorum yağmuruna tutulan oyuncunun eski halleri sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

ECEM ÖZKAYA'NIN YILLAR İÇİNDEKİ DEĞİŞİMİNE YORUM YAĞDI

Bahar dizisinde her giydiği her taktığı olay olan Ecem Özkaya'nın ilk oyunculuk yapmaya başladığı döneme ait fotoğraflar ortaya çıktı. Kimileri Ecem Özkaya'nın estetik yaptırdığını öne sürerken, kimileri ise aldığı yaşla beraber değişim yaşadığını belirtti.

Ecem Özkaya, güzelliğiyle de gündemden düşmüyor. Daha önce yaptığı açıklamada hiç estetiğinin olmadığını belirten Özkaya, "Gerçekten hiç estetiğim yok. Saçımda boya bile yok" diyerek hakkındaki iddiaları yalanladı.

Ecem Özkaya, peş peşe 2008 yılında Havalimanı, 2009 yılında Elveda Rumeli, 2010 yılında Cümbür Cemaat Aile, 2011 yılında İffet, 2012 yılında Zengin Kız Fakir Oğlan dizilerinde rol aldı.