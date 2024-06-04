Bahar'ın yıldızı Demet Evgar sevenlerini korkuttu! Ödül gecesine bastonla katıldı

04 Haziran 2024 10:05 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 10:05

Dün akşam Elle Ödül Gecesi görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Bahar dizisinin yıldızı oyuncu Demet Evgar'ın da katıldığı ELLE Style Awards 2024 Ödülleri'ne ünlü oyuncu bastonla katıldı.

DEMET EVGAR BASTONLA GÖRÜNTÜLENDİ

Ödül törenine katılan Demet Evgar, yeni yılın en başarılı dizisi Bahar’ın set temposu nedeniyle ayağında yırtık oluştuğunu anlattı. Muhabirlerin sorularını cevaplayan oyuncu, "Ayağım set temposunda biraz yoruldu, yırtık var. Tam teşekkülü bir MR çekilmesi gerek ama iyiyim. Biraz nazar değdi" diyerek son sağlık durumundan bahsetti.