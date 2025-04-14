Balık Ayhan'dan kötü haber! Yakınları hastaneye akın etti

'Balık Ayhan' olarak tanınan Roman sanatçı Ayhan Küçükboyacı'dan kötü haber. Hastaneye kaldırılan Balık Ayhan, iki gündür uyutuluyor.

Roman müziğinin sevilen isimlerinden Balık Ayhan lakaplı Ayhan Küçükboyacı, geçen cumartesi akşamı evinde rahatsızlanınca yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakıma alındı.

BALIK AYHAN'DAN KÖTÜ HABER

İki gündür uyutulan Balık Ayhan'ın nefes darlığı sorunu yaşadığı öğrenildi. Bu arada Balık Ayhan'ın son klibini çeken Veysi Akkaya, sanatçının sağlık durumu hakkında "Balık Ayhan maalesef şu an yoğun bakımda. Eşiyle sürekli irtibat halindeyim. Herkesten dua istiyor eski sağlığına kavuşmak için" ifadelerini kullandı.

BALIK AYHAN KİMDİR?

Profesyonel müzik kariyerine 16 yaşında Galata Kulesi'nde adım atan Balık Ayhan, özellikle Roman müziği alanında tanınmış ve çeşitli televizyon programlarında yer almıştır. Ayrıca, "Bizim Mahalle" ve "Kara Çalı Gibi" gibi parçalarıyla da geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır.