Banu Alkan'ın Safiye Soyman için yayınladığı başsağlığı videosu tepki çekti! Savunması 'pes' dedirtti

29 Temmuz 2024 12:26 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 12:32

Uzun yıllardır MS (Multipl Skleroz) hastalığıyla mücadele eden Safiye Soyman’ın 47 yaşındaki oğlu Harun dün hayatını kaybetti. Bodrum'daki cenaze törenine ünlü isimler akın ederken, Dünya Güzellerim Tatilde programında Safiye Soyman ile beraber yer alan Banu Alkan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım tepki topladı.

SAFİYE SOYMAN'A BAŞSAĞLIĞI DİLEYEN BANU ALKAN TEPKİ TOPLADI

Ünlü isimler Safiye Soyman'a destek için Bodrum'a akın ederken, gözler Seda Sayan ve Banu Alkan'ı aradı. Seda Sayan'ın, Amerika olduğu ve bilet bulamadığı için cenazeye katılamadığı öğrenilirken, sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınlayan Banu Alkan'ın müzikli video paylaşıp dünyaca ünlü isimler Jennifer Lopez ve Kylie Jenner'ı etiketlemesi tepki topladı.

BANU ALKAN TEPKİLER SONRASI PAYLAŞIMINI SİLDİ

Banu Alkan'ın paylaşımına tepkiler peş peşe geldi. Banu Alkan'a "Keşke paylaşım yapmasaydın", "Bu paylaşımın amacı ne?" gibi yorumlar yaptı. Banu Alkan paylaşımını kısa sürede kaldırırken, paylaşımı kendisinin yapmadığını belirterek, "Asistanımın paylaştığı bir video üzerinden her türlü yorumu yapma hakkına hiç kimse sahip değildir. Banu Alkan'ı tanıyan çok iyi bilir bugüne kadar hiçbir yanlışı olmamış birine o fake hesaplardan yazanlar ayıp etmiştir. Avukatım tüm hesapları çıkarıp gerçekler ortaya çıktıktan sonra hukuk sürecini başlatacak. Ayrıca Safiye'me başsağlığını hikayemden diledim evladı için. Bizzat ben şahidim nasıl mükemmel bir anne olduğunu" dedi.