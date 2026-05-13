Türk pop müziği sanatçısı Banu Kalender’in yaşamını yitirdiği öğrenildi. Sanatçı, müzik kariyerinin yanı sıra moda tasarımı alanındaki çalışmaları ve Adnan Şenses ile olan yakınlığıyla da tanınmaktaydı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Banu Kalender neden öldü? Adnan Şenses’in manevi kızı olarak tanınıyordu Türk pop müziği sanatçısı Banu Kalender, bir süredir gördüğü kanser tedavisi sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Banu Kalender kimdir? Banu Kalender, 2006 yılında yayımladığı “Bebek” albümüyle tanınan bir Türk pop müziği sanatçısıydı. Banu Kalender kaç yaşında? Sanatçı, Türk Sanat Müziği sanatçısı Adnan Şenses'in manevi kızı olarak biliniyordu. Banu Kalender neden öldü? Kalender, müzik kariyerinin yanı sıra moda tasarımı alanında eğitim almış ve stilistlik, modelistlik yapmıştır. Banu Kalender kimdir kaç yaşında? Sanatçı, bir süredir kanser tedavisi görüyordu ve 26 Nisan'da evinde fenalaşmasının ardından hastanede vefat etti. Banu Kalender'in cenazesi, manevi babası Adnan Şenses'in yanına, İstanbul Kartal'daki aile mezarlığına defnedildi.

BANU KALENDER KİMDİR?

Banu Kalender, Türk pop müziği sanatçısı olarak özellikle 2006 yılında yayımladığı “Bebek” albümüyle tanınan isimler arasında yer aldı. Müzik dünyasına adım attığı dönemde albüm adı, şarkıları ve dikkat çeken imajıyla uzun süre konuşulan Kalender, sanat camiasında aynı zamanda Türk Sanat Müziği sanatçısı Adnan Şenses’in manevi kızı olarak biliniyordu. İstanbul’un köklü ailelerinden birine mensup olduğu belirtilen sanatçı, müzik kariyerinin ilk dönemlerinde geniş bir kitle tarafından tanındı.

Sanat yaşamı yalnızca müzikle sınırlı kalmayan Banu Kalender’in moda tasarımı alanında eğitim aldı. Stilistlik ve modelistlik yapan Kalender’in, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı moda tasarım öğretmenliği diplomasına sahipti. Kariyerinin ilk dönemlerinde Vakko bünyesinde görev yaptığı öğrenilen sanatçının, bu süreçte müzikle tanışarak sanat hayatına yön verdiği aktarıldı.

BANU KALENDER NEDEN ÖLDÜ?

Banu Kalender’in bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenildi. Tedavisinin onkoloji servisinde devam ettiği belirtilen sanatçının, 26 Nisan tarihinde evinde aniden fenalaşmasının ardından kontrol amacıyla hastaneye götürüldüğü ve burada hayatını kaybettiği bildirildi.

Sanatçının vefatının ardından cenazesinin İstanbul Kartal’da bulunan aile mezarlığında sessiz şekilde defnedildiği öğrenildi. Banu Kalender’in, manevi babası olarak bilinen Adnan Şenses’in yanına toprağa verildiği belirtildi. Sanatçının ölümü, müzik dünyasında ve yakın çevresinde üzüntüyle karşılandı.