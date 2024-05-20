Banu Parlak, Dilan Polat davasıyla ilgili şikayetini geri çekti

20 May 2024 16:59 - Güncelleme : 20 May 2024 17:36

Banu Parlak, güzellik merkezini kurşunladıkları gerekçesiyle tutuklu olan Dilan ve Engin Polat'tan şikayetçi olmuştu. 8 ay önce Güzellik Merkezi iki kez kurşunlanan Banu Parlak'ın Küçükçekmece Adliyesi'nde görülen davada Dilan ve Engin Polat çiftine yönelik şikayetini geri çekti.

BANU PARLAK ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKTİ

Şikayetinden vazgeçen Banu Parlak, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Yaşamış olduğum korkunç olay sonrasında eski arkadaşım Dilan Polat ve ailesi aynı dönemde zorlu süreçlerden geçmemiz sebebiyle görüşme sağlayamamıştık yakın süreçte aile ortamında bir araya geldik ve yaşadığımız zorlukları birbirimize anlattık. Nilda'nın bana 'Banu abla annem senin kurşunlandığın gün çok ağladı' demesi üzerine dosya benim için kapanmıştır. Ben bu zamana kadar karşımda muhatap bulamıyordum, avukatım ile yapmış olduğumuz durum değerlendirmesi sonucu olayı direk şahısların kendisinden dinlememiz gerektiği kanısına vardık. Avukatım sayesinde sonunda bana durumu net izah edebilecek bir muhatap buldum durumu detaylı olarak dinledim Dilan ve ailesinin böyle bir eylemde bulunmayacağına kanaat getirdim bu nedenle de kendileri hakkında şikayetten vazgeçtim umarım adalet yerini bulur. Şunu da belirtmek isterim Dilan Polat, Engin Polat ve Sezgin Polat benim şikayetimden bir gün dahi içeride yatmadı benim dosyamda verilen tutuklama kararı hiç infaz edilmedi bu zamana kadar olan tutukluluk sebepleri mali dosyadır tutukluluklarının sebebi asla ben olmadım" ifadelerini kullandı.