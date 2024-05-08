Banyoda düştü demişti! Şarkıcı Yeşim Erçetin tüm gerçeği anlattı

08 May 2024 12:28 - Güncelleme : 08 May 2024 12:29

İki yıl önce iş insanı Fevzi Kardeseci ile evlenen şarkıcı Yeşim Erçetin, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açmıştı. Eşini banyoda ölü olarak bulduğunu açıklayan şarkıcı, işin gerçeğini anlattı.

"HAYATINA SON VERDİ"

Eşinin ölüm haberinin ardından 'şüpheli ölüm' iddiaları gündeme gelirken, Yeşim Erçetin konu hakkında yeni açıklama yaptı. Eşinin hayatına son verdiğini Müge Dağıstanlı'ya açıklayan Erçetin, “Fevzi’nin bir kardeşi var, o açıklama yapmama izin vermiyordu. Ondan izin aldım ve bu açıklamayı şimdi yapıyorum. Feyzi hayatına son verdi. Onu kanlar içinde ilk bulan benim. Bunu neden mi şimdi açıklıyorum, hayattaki tek kan bağı bulunan kardeşi bunun açıklanmasını istemedi. Fakat, sosyal medyada Fevzi’nin; cinayete kurban gittiği, birilerinin öldürdüğü, hatta daha ileri gidip benim onu öldürttüğüme dair tuhaf ve saçma şeyler çıkmaya başlayınca kardeşini arayıp intihar olayını anlatmamız gerektiğini söyledim ve bunu açıkladık." dedi.