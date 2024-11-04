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Barbie filminin yıldızı Margot Robbie anne oldu

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
04 Kasım 2024 10:10 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 10:10
Barbie filminin yıldızı Margot Robbie anne oldu

Geçtiğimiz yılın en çok hasılat elde eden filmi Barbie’nin başrol oyuncusu Margot Robbie, anne oldu. Tom Ackerley ile evli olan Margot Robbie’nin ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Margot Robbie, 2013 yılında tanıştığı Tom Ackerley ile 2016 yılında gizlice evlendi. Hamile olduğunu bir süre gizleyen Margot Robbie, doğum yaptı. Bebeklerini biraz erken kucaklarına alan çiftin çok mutlu olduklarını ve sağlık durumlarının yerinde olduğu bilgisi paylaşıldı. 

MARGOT RABBIE ANNE OLDU 

Özel hayatlarını gizli tutmayı seven Margot Robbie ve Tom Ackerley çifti, hamilelik haberini de bir süre basından gizledi. Hamileliği boyunca bebeğinin cinsiyetini açıklamayan çift, doğumu da basından sakladı. 17 Ekim'de bebeğini kucağına alan Margot Robbie'nin erkek bebek dünyaya getirdiği öğrenildi. 

Barbie filminin yıldızı Margot Robbie anne oldu - 1. Resim

Daily Mail'in haberine göre; üç kişilik ailede her şeyin yolunda olduğu açıklandı. Özel hayatını gizli tutmayı seven çift bebeklerinin adını da açıklamadı. 

Barbie filminin yıldızı Margot Robbie anne oldu - 2. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com

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