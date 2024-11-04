Barbie filminin yıldızı Margot Robbie anne oldu

04 Kasım 2024 10:10 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 10:10

Geçtiğimiz yılın en çok hasılat elde eden filmi Barbie’nin başrol oyuncusu Margot Robbie, anne oldu. Tom Ackerley ile evli olan Margot Robbie’nin ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Margot Robbie, 2013 yılında tanıştığı Tom Ackerley ile 2016 yılında gizlice evlendi. Hamile olduğunu bir süre gizleyen Margot Robbie, doğum yaptı. Bebeklerini biraz erken kucaklarına alan çiftin çok mutlu olduklarını ve sağlık durumlarının yerinde olduğu bilgisi paylaşıldı.

MARGOT RABBIE ANNE OLDU

Özel hayatlarını gizli tutmayı seven Margot Robbie ve Tom Ackerley çifti, hamilelik haberini de bir süre basından gizledi. Hamileliği boyunca bebeğinin cinsiyetini açıklamayan çift, doğumu da basından sakladı. 17 Ekim'de bebeğini kucağına alan Margot Robbie'nin erkek bebek dünyaya getirdiği öğrenildi.