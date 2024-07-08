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Barbie'nin yıldızı Margot Robbie anne oluyor

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
08 Temmuz 2024 10:48 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 10:48
Barbie&#039;nin yıldızı Margot Robbie anne oluyor

Geçtiğimiz yılın en çok hasılat yapan filmi Berbie’de başrol oynayan oyuncu Margot Robbie, hamile olduğunu açıkladı.

"Barbie", "Para Avcısı", "Suicide Squad: Gerçek Kötüler", "Babil" gibi yapımlarda rol alan Margot Robbie, eşiyle birlikte görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu açıklayan Margot Robbie, ilk kez kameralara yansıdı. 

BARBIE'NİN YILDIZI ANNE OLUYOR

Avustralyalı oyuncunun hamile olduğu ortaya çıktı. Karnı belirginleşen 34 yaşındaki Robbie, eşi ile Como Gölü'nde görüntülendi. 2013 yılında Suite Française adlı fimin setinde tanışan çift, 2016 yılında dünyaevine girdi.

Barbie'nin yıldızı Margot Robbie anne oluyor - 1. Resim

Barbie'nin yıldızı Margot Robbie anne oluyor - 2. Resim

MARGOT ROBBIE KİMDİR?

2 Temmuz 1990 doğumlu Avustralyalı oyuncu Margot Robbie, kariyerine ilk olarak Avustralya'da başlayan oyuncu, ABD'ye taşındıktan sonra Neighbours adlı diziyle kariyerinin önemli adımını attı. Aralık 2013'te vizyona giren Para Avcısı filmindeki Naomi Lapaglia rolüyle çeşitli ödüller kazandı. 2016'nın en çok beklenen filmleri arasında yer alan Suicide Squad: Gerçek Kötüler'deki performansıyla âdeta övgü yağmuruna tutuldu.

Barbie'nin yıldızı Margot Robbie anne oluyor - 3. Resim

Barbie'nin yıldızı Margot Robbie anne oluyor - 4. Resim

Kaynak: tgrthaber.com
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