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Barış Alper Yılmaz ile anılan Simge Ersin'e yorum yağıyor! Bir günde takipçi sayısı iki kat arttı

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
07 Ocak 2025 16:58 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 16:58
Barış Alper Yılmaz ile anılan Simge Ersin&#039;e yorum yağıyor! Bir günde takipçi sayısı iki kat arttı

Adı Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz ile anılan Simge Esin'in paylaşımlarına yorum yağıyor. Birlikte gittikleri mekan çıkışı görüntülenen Barış Alper Yılmaz ve Simge Ersin, sosyal medyayı sallarken, takipçi sayısı da iki katına çıktı.

Adı bir süredir Simge Esin ile anılan futbolcu Barış Alper Yılmaz​, Etiler​'de sevgilisiyle görüntülendi. Simge Esin ile Barış Alper Yılmaz bir mekan çıkışı kameralara yakalandıktan sonra sosyal medyada gündem oldu. Çıkan haberlerin ardından Simge Esin'in takipçi sayısı iki katına çıktı. 

SİMGE ESİN'E BARIŞ ALPER YILMAZ UĞURU 

Barış Alper Yılmaz ile sevgili olduğu iddia edilen Simge Esin, sosyal medyanın zirvesine yerleşti. Paylaştığı karelerle hatırı sayılır bir takipçisi olan Simge Esin'in adının Barış Alper Yılmaz ile anılmasının ardından takipçi sayısı iki katına çıktı.  Takipçi sayısı bir anda artan Esin, pozlarına gelen beğenilerle de oldukça dikkat çekiyor.

Barış Alper Yılmaz ile anılan Simge Ersin'e yorum yağıyor! Bir günde takipçi sayısı iki kat arttı - 1. Resim

SİMGE ESİN İDDİALARI YALANLADI 

Dün gece Barış Alper Yılmaz'ın 3 kızla görüntülenmesinin ardından kızlardan birinin Simge Esin olduğu iddia edildi. Simge Esin sosyal medya​ hesabından iddiaları yalanlayarak, "Paylaşılan görsellerdeki kişi ben değilim. Yapılan haberlerle hiçbir ilgim yoktur" dedi. 

Barış Alper Yılmaz ile anılan Simge Ersin'e yorum yağıyor! Bir günde takipçi sayısı iki kat arttı - 2. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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