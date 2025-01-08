Barış Arduç ile Gupse Özay'ın 2 milyon dolarlık evi! Görenler hayrete düştü

08 Ocak 2025 16:13 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 16:13

Gupse Özay ile Barış Arduç çifti, kızları Jan Asya dünyaya geldikten sonra Beykoz'da doğa içinde yaşamaya başladı. Yıllardır kiracı olarak oturdukları evi satın alan çift, servet ödedi.

Gözaltına alınan Kerimcan Durmaz'ın ifadesi ortaya çıktı! Kazancını da ilk kez açıkladı

Gözaltına alınan Kerimcan Durmaz'ın ifadesi ortaya çıktı! Kazancını da ilk kez açıkladı

2020 yılında aile arasında sade bir törenle evlenen Barış Arduç ile Gupse Özay çiftinin 2022 yılında kızları Jan Asya dünyaya geldi. Uzun yıllardır Beykoz'da villada yaşayan çift, yatırımlarına yeni bir ev daha ekledi.

BARIŞ ARDUÇ İLE GUPSE ÖZAY ÇİFTİNİN SARAY YAVRUSU YENİ EVİ

Uzun süredir kiracı olarak oturdukları evi satın alan Barış Arduç ile Gupse Özay çifti lüks villa için 2 milyon dolar ödeme yaptı. Kiracı olmaktan kurtulan çift, doğa içinde kızlarını büyütmek istiyor.

Barış Arduç son olarak Hande Erçel ile birlikte rol aldığı Rüzgara Bırak filmiyle gündemde olan Barış Arduç, dizilerden de hatrı sayılır bir gelir elde ediyor. Gupse Özay ise Deliha, Eltilerin Savaşı ve Lohusa filmleriyle büyük gelir elde etti.