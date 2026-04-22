Barış Arduç ve Farah Zeynep Abdullah dev projede! Soy filminin başrol oyuncularından yan yana ilk kare geldi

Türk-Arap ortak yapımı olan 'Soy' filminin başrolde buluşturdukları Farah Zeynep Abdullah ile Barış Arduç, yan yana olan ilk karelerini yayınladılar. Daha vizyona girmeden sezonun en iddialı projelerden biri olacağı ön görülen 'Soy' filmi, alışılagelenin dışına çıkarak izleyen herkesi ters köşe edecek sürpriz gelişmeleriyle gündeme geliyor.

Çekimlerinin bir kısmı İstanbul’un tarihi ve kasvetli dokusunda diğer kısımları ise Arabistan'ın mistik çöllerinde gerçekleştirilen film için heyecan, izleyiciler arasında giderek artıyor.

SOY FİLMİNİN SENARYOSU NECATİ ŞAHİN'İN ELİNDEN GEÇİYOR

Merakla beklenen 'Soy' filminin içeriği, Türk sinemasının usta kalemlerinden olan senarist Necati Şahin tarafından ele alınıyor.

Yönetmen koltuğunda Maxime Alexandre'nin oturduğu projede; gerilim ve korku kategorisinde öne çıkan yapımlarda yerini alıyor.

"Annabelle 2", "The Nun", "Shazam!" ve "Resident Evil: Raccoon Şehri" gibi filmlerde çalışan İtalyan yönetmen Alexandre'ın bu projede nasıl bir atmosfer ile izleyici karşısına çıkacağı şimdiden merak konusu oluyor.

Turki Al-Sheikh fotoğrafın altına “Sevgili oyuncularımız Farah ve Barış… Türkiye’deki ilk filmimin (SOY) hazırlıklarına başladılar. Daha büyük sürprizler yolda” notu düşüldü.