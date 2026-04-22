Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Ebrar Oral

Barış Arduç ve Farah Zeynep Abdullah dev projede! Soy filminin başrol oyuncularından yan yana ilk kare geldi

Ekranların sevilen yüzlerinden olan karizmatik oyuncu Barış Arduç ile Farah Zeynep Abdullah'ı buluşturan 'Soy' filmi, gerilim ve korku dolu senaryosuyla şimdiden heyecanları arttırıyor. Soy filminin başrol oyuncusu Arduç ile Abdullah'tan ilk kare geldi...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
22.04.2026
saat ikonu 21:56
|
GÜNCELLEME:
22.04.2026
saat ikonu 21:56

Türk-Arap ortak yapımı olan 'Soy' filminin başrolde buluşturdukları ile , yan yana olan ilk karelerini yayınladılar. Daha vizyona girmeden sezonun en iddialı projelerden biri olacağı ön görülen 'Soy' filmi, alışılagelenin dışına çıkarak izleyen herkesi ters köşe edecek sürpriz gelişmeleriyle gündeme geliyor.

Çekimlerinin bir kısmı İstanbul’un tarihi ve kasvetli dokusunda diğer kısımları ise Arabistan'ın mistik çöllerinde gerçekleştirilen film için heyecan, izleyiciler arasında giderek artıyor.

SOY FİLMİNİN SENARYOSU NECATİ ŞAHİN'İN ELİNDEN GEÇİYOR

Merakla beklenen 'Soy' filminin içeriği, Türk sinemasının usta kalemlerinden olan senarist Necati Şahin tarafından ele alınıyor.

Yönetmen koltuğunda Maxime Alexandre'nin oturduğu projede; gerilim ve korku kategorisinde öne çıkan yapımlarda yerini alıyor.

"Annabelle 2", "The Nun", "Shazam!" ve "Resident Evil: Raccoon Şehri" gibi filmlerde çalışan İtalyan yönetmen Alexandre'ın bu projede nasıl bir atmosfer ile izleyici karşısına çıkacağı şimdiden merak konusu oluyor.

Turki Al-Sheikh fotoğrafın altına “Sevgili oyuncularımız Farah ve Barış… Türkiye’deki ilk filmimin (SOY) hazırlıklarına başladılar. Daha büyük sürprizler yolda” notu düşüldü.

ETİKETLER
#barış arduç
#farah zeynep abdullah
#Soy Filmi
#Necati Şahin
#Maxime Alexandre
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.