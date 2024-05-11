Barış Arduç ve Hande Erçel yeni projeyle bir araya geliyor

11 May 2024 03:06 - Güncelleme : 11 May 2024 03:07

Cem Davran, Hande Erçel'i öve öve bitiremedi: Müthiş bir oyunculuk yeteneği var

Cem Davran, Hande Erçel'i öve öve bitiremedi: Müthiş bir oyunculuk yeteneği var

Barış Arduç ve Hande Erçel yeni bir film projesinde partner olarak beyaz perdede buluşacak. Erçel son olarak Bambaşka Biri dizisiyle ekranlara dönmüş yeterli reytinglerin yakalanamamasıyla dizi veda etmişti. Barış Arduç son projesi Alparslan: Büyük Selçuklu ile büyük beğeni kazanmıştı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Barış Arduç ile Hande Erçel 'i bir araya getiren proje “Bir Başka Aşk” film oldu. Geçen yıl O3 Medya’yla anlaşan Barış Arduç bu yaz Çeşme’de bir film çekeceğini açıklamıştı. Filmin başrol oyuncusu ülkemizin en iddialı yıldızlarından Hande Erçel oldu.

Temmuz başında sete çıkması planlanan filmi Engin Erden yönetecek. Filmin senaristi ise Netflix’te büyük ilgi gören “Merve Kült”ün de yazarı olan Ceylan Naz Baycan… Filmin detayları ve diğer oyuncuları önümüzdeki günlerde belli olacak.