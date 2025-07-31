Barış Arduç'tan bir ilk! Boşanma iddialarına böyle cevap verdi

Barış Arduç'un, Hande Erçel ile birlikte başrolünde yer aldığı yapımlar nedeniyle eşi Gupse Özay ile arasının açıldığı ve boşanmaya karar verdikleri konuşuldu. Çift birlikte çıktıkları tatil ile iddiaları yalanlarken, Barış Arduç ilk kez eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

BARIŞ ARDUÇ GUPSE ÖZAY'IN DOĞUM GÜNÜNÜ İLK KEZ KUTLADI

Ünlü çift, Eylül 2022'de kızları Jan Asya'yı kucaklarına alarak ilk kez anne- baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift hakkında, Barış Arduç'un başrolünde yer aldığı dizi nedeniyle boşanma iddiaları ortaya atılmıştı.

Barış Arduç, 41 yaşına giren eşi Gupse Özay'ın yeni yaşını sosyal medya hesabı üzerinden kutladı. Ünlü oyuncu paylaşımına 'gül' emojisi koydu ve boşanma iddialarına son noktayı koydu.

Öte yandan Gupse Özay, geçici çocuk dövmesi yaptırdığı anı paylaşarak, "Çocuk dövmesi yapıp duruyorum kendime… Demek ki gizli gizli istiyorum!" notunu düştü. Özay'ın yaptığı dikkat çeken Instagram hikayesi kısa sürede ses getirirken, birçok sosyal medya kullanıcısı da "Yeniden anne olmaya mı hazırlanıyor" yorumunda bulundu.