Barış Kılıç sinir krizi geçirdi, sosyal medya yıkıldı!

10 Haziran 2024 17:33 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 17:33

Cuma günü ekrana veda eden Kızılcık Şerbeti dizisinden Serkan Tınmaz, Müjde Uzman, Yiğit Kirazcı ve Selin Türkmen ayrıldı. Sezon finaliyle çok konuşulan dizinin son sahnesinde Ömer karakteriyle yer alan Barış Kılıç'ın oyunculuk performansına beğeni yağdı.

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Kılıç bir video çekerek "Çok sayıda tebrik mesajları alıyorum herkese dönemediğim için topluca herkese sonsuz teşekkür etmek istiyorum. Yeni sezon eylülde ve bizler de sabırsızlanıyoruz" dedi.