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 | Banu İriç

Barış Manço'nun ailesinin acı kaybı! Lale Manço duyurdu

Barış Manço'nun ailesinden acı bir haber geldi. Ünlü sanatçının kız kardeşi İnci Manço İlbay, Ankara'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

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Barış Manço'nun ailesinin acı kaybı! Lale Manço duyurdu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.06.2025
saat ikonu 17:53
|
GÜNCELLEME:
16.06.2025
saat ikonu 20:28

Usta sanatçı Barış Manço’nun kız kardeşi İnci Manço İlbay, geçirdiği kalp krizi sonrası 80 yaşında Ankara’da yaşamını yitirdi.

Barış Manço'nun ailesinin acı kaybı! Lale Manço duyurdu

AĞABEYİNİN YANINA DEFNEDİLECEK

Alınan bilgilere göre, sabah saatlerinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan İlbay, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Geçtiğimiz yıl oğlunu kaybeden İlbay’ın biri kız, iki çocuğu bulunuyordu.

Cenazesinin, Karacaahmet Mezarlığı’ndaki Manço Aile Kabristanı’nda ağabeyi Savaş Manço’nun yanına defnedilmesi bekleniyor.

Barış Manço’nun eski eşi Lale Manço Ahıskalı da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sevgili kardeşim, dostum, arkadaşım İnci Manço İlbay’ı kaybetmenin acısını yaşıyoruz” sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

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