Barış Murat Yağcı kardeşi Yağmur’dan gelen videoda gözyaşlarına hakim olamadı! Abi kardeşin duygu dolu anları

Survivor 2026’da dün akşam oynanan iletişim ödülü oyunu, yarışmacılar için unutulmaz anlara sahne oldu. Zorlu mücadeleyi kazanan Gönüllüler takımı, ailelerinden gelen video mesajları izleme hakkı kazandı. Uzun süredir sevdiklerinden uzak olan yarışmacılar, ekran karşısında duygusal anlar yaşadı. Barış Murat Yağcı ise kardeşi Yağmur’un gönderdiği video karşısında gözyaşlarına hakim olamadı. Abi-kardeş arasındaki duygusal anlar, izleyicileri derinden etkiledi. Yaşanan bu anlar sosyal medyada da geniş yankı uyandırırken, bölümün en çok konuşulan sahneleri arasında yer aldı.
Survivor 2026’da dün akşam oynanan iletişim oyunu sonunda kazanan Gönüllüler takımı olmuştu. Yarışmanın ardından adalarına dönen yarışmacılar, ertesi günün sabahı sevdiklerinden gelen mesajları izlediler. Aileleri tarafından yollanan videoları izleyen yarışmacılar duygusal anlar yaşadı.
Survivor yarışmasının şampiyon adaylarından biri olan Barış Murat Yağcı ise kız kardeşinden gelen mesajlı videoyu izledi. Kardeşi Yağmur’dan gelen mesajı izleyen Barış Murat Yağcı, gözyaşlarına hakim olamadı.
Abi kardeş yarışma sonrasında birlikte yapacakları etkinlikleri birbirlerine söyleyerek motive ettiler. İki kardeşin duygu dolu anları izleyicilerin yüreklerini ısıttı.
