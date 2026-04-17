Survivor 2026’da dün akşam oynanan iletişim ödülü oyunu, yarışmacılar için unutulmaz anlara sahne oldu. Zorlu mücadeleyi kazanan Gönüllüler takımı, ailelerinden gelen video mesajları izleme hakkı kazandı. Uzun süredir sevdiklerinden uzak olan yarışmacılar, ekran karşısında duygusal anlar yaşadı. Barış Murat Yağcı ise kardeşi Yağmur’un gönderdiği video karşısında gözyaşlarına hakim olamadı. Abi-kardeş arasındaki duygusal anlar, izleyicileri derinden etkiledi. Yaşanan bu anlar sosyal medyada da geniş yankı uyandırırken, bölümün en çok konuşulan sahneleri arasında yer aldı.

HABERİN ÖZETİ Barış Murat Yağcı kardeşi Yağmur’dan gelen videoda gözyaşlarına hakim olamadı! Abi kardeşin duygu dolu anları Survivor 2026'da Gönüllüler takımının iletişim ödülünü kazanmasıyla yarışmacılar ailelerinden gelen duygusal video mesajları izledi. İletişim ödülünü Gönüllüler takımı kazandı. Yarışmacılar ailelerinden gelen video mesajlarını izleyerek duygusal anlar yaşadı. Barış Murat Yağcı, kardeşi Yağmur'un gönderdiği video karşısında gözyaşlarına hakim olamadı. Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosunda Bayhan Gürhan, Deniz Çatalbaş, Nefise Karatay gibi isimler yer alıyor. Survivor 2026 Mavi takım kadrosunda Ramazan Sarı, Beyza Gemici, Barış Murat Yağcı, Nagihan Karadere gibi isimler yer alıyor.

BARIŞ’IN KARDEŞİ YAĞMUR’DAN MESAJ

Survivor 2026’da dün akşam oynanan iletişim oyunu sonunda kazanan Gönüllüler takımı olmuştu. Yarışmanın ardından adalarına dönen yarışmacılar, ertesi günün sabahı sevdiklerinden gelen mesajları izlediler. Aileleri tarafından yollanan videoları izleyen yarışmacılar duygusal anlar yaşadı.

Survivor yarışmasının şampiyon adaylarından biri olan Barış Murat Yağcı ise kız kardeşinden gelen mesajlı videoyu izledi. Kardeşi Yağmur’dan gelen mesajı izleyen Barış Murat Yağcı, gözyaşlarına hakim olamadı.

Abi kardeş yarışma sonrasında birlikte yapacakları etkinlikleri birbirlerine söyleyerek motive ettiler. İki kardeşin duygu dolu anları izleyicilerin yüreklerini ısıttı.

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu

Bayhan Gürhan

Deniz Çatalbaş

Nefise Karatay

Sercan Yıldırım

Mert Nobre

Lina Hourieh

Seren Ay Çetin

Murat Arkın

Can Berkay Ertemiz

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu

Ramazan Sarı

Beyza Gemici

Engincan Tura

Barış Murat Yağcı

Nagihan Karadere

Osman Can Ural

Sude Demir

Seda Albayrak

SURVİVOR 2026’YA VEDA EDEN YARIŞMACILAR

Dilan Çıtak

Keremcem Dürük

Selen Görgüzel

Erkan Bilben

Tuğçe Melis Demir

Doğuş

Meryem Boz

Eren Semerci

Büşra Yalçın

Onur Alp Çam

Nisanur Güler

Serhan Onat

Gözde Bozkurt

SURVİVOR 2026’DA BİREYSEL DOKUNULMAZLIK ALAN YARIŞMACILAR