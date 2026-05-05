Survivor 2026’da Gönüllüler takımında yaşanan erzak krizi, yarışmanın en çok konuşulan olaylarından biri haline geldi. Takım üyeleri, son günlerde kaybolan yiyeceklerin ardından yaptıkları değerlendirmede Barış Murat Yağcı’nın adını öne sürdü. Bu iddia sonrası ada içinde gerilim tırmanırken, yarışmacılar arasında sert tartışmalar yaşandı. Yağcı ise suçlamalara karşı kendini savunarak iddiaları reddetti. Olayın netlik kazanması için gözler ada konseyine çevrilirken, Acun Ilıcalı’nın konuyla ilgili yapacağı açıklama merak konusu oldu. Peki, Gönüllüler takımının erzağını kim çaldı?

HABERİN ÖZETİ Barış Murat Yağcı’ya erzak çalıyor iddiası! Survivor 2026’da Gönüllüler takımının erzağını kim çaldı? Survivor 2026'da Gönüllüler takımında yaşanan erzak krizi sonrası Barış Murat Yağcı'nın adı öne sürüldü. Gönüllüler takımında 8-10 yumurta eksikliği yaşandı. Nagihan ve Ramazan, erzak hırsızlığı iddiasıyla Barış Murat Yağcı'nın adını öne sürdü. Barış Murat Yağcı iddiaları reddederek, 'Çamur at izi kalsın bir durum var. 6 yarışmacı 1 kişiye karşı gibi duruyor.' dedi. Acun Ilıcalı, erzak kriziyle ilgili kamera görüntülerini inceleyeceğini belirtti.

GÖNÜLLÜLER TAKIMINDAN ŞOK İDDİA

Survivor 2026 Gönüllüler takımında erzak krizi büyüyor. Nagihan ve Ramazan’ın erzaklardaki eksiklikleri gündeme getirsin adada büyük yankı uyandırdı. Ada erzağındaki 8 – 10 yumurtanın bir anda yok olması ortalığı karıştırdı. Nagihan ve Ramazan erzak hırsızı olarak Barış Murat Yağcı’nın adını öne sürdüler.

Adada eksilen yemeklerin sorumlusunun Barış Murat Yağcı olduğunun iddiası ada konseyinde de geniş yer buldu. Barış Murat Yağcı takım arkadaşlarının hakkında iddia ettiği olayla ilgili açıklama yaptı. Barış Murat Yağcı, “ Çamur at izi kalsın bir durum var. 6 yarışmacı 1 kişiye karşı gibi duruyor.” sözleriyle iddiaları yalanladı.

GÖNÜLLÜLER TAKIMININ ERZAĞINI KİM ÇALDI?

Gönüllüler takımındaki erzak krizi ada konseyine taşındı. Nagihan, geçen haftalarda oynanan oyun sonrası adaya döndüklerinde gördüklerini açıkladı.

Nagihan ceza da alsam söyleyeceğim diyerek açıklamalarda bulundu. Acun Ilıcalı gönüllüler adasında yaşanılan erzak kriziyle ilgili kamera görüntülerine bakacağına ve inceleyeceğine dair söylemlerde bulundu.

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu

Bayhan Gürhan

Deniz Çatalbaş

Nefise Karatay

Sercan Yıldırım

Mert Nobre

Lina Hourieh

Murat Arkın

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu

Ramazan Sarı

Beyza Gemici

Barış Murat Yağcı

Nagihan Karadere

Sude Demir

Seda Albayrak

Can Berkay Ertemiz

SURVİVOR 2026’YA VEDA EDEN YARIŞMACILAR

Dilan Çıtak

Keremcem Dürük

Selen Görgüzel

Erkan Bilben

Tuğçe Melis Demir

Doğuş

Meryem Boz

Eren Semerci

Büşra Yalçın

Onur Alp Çam

Nisanur Güler

Serhan Onat

Gözde Bozkurt

Engincan Tura

Seren Ay Çetin

Osman Can Ural

