Barış Murat Yağcı’ya erzak çalıyor iddiası! Survivor 2026’da Gönüllüler takımının erzağını kim çaldı?

Survivor 2026’da Gönüllüler takımında yaşanan erzak krizi, yarışmanın en çok konuşulan olaylarından biri haline geldi. Takım üyeleri, son günlerde kaybolan yiyeceklerin ardından yaptıkları değerlendirmede Barış Murat Yağcı’nın adını öne sürdü. Bu iddia sonrası ada içinde gerilim tırmanırken, yarışmacılar arasında sert tartışmalar yaşandı. Yağcı ise suçlamalara karşı kendini savunarak iddiaları reddetti. Olayın netlik kazanması için gözler ada konseyine çevrilirken, Acun Ilıcalı’nın konuyla ilgili yapacağı açıklama merak konusu oldu. Peki, Gönüllüler takımının erzağını kim çaldı?
Survivor 2026 Gönüllüler takımında erzak krizi büyüyor. Nagihan ve Ramazan’ın erzaklardaki eksiklikleri gündeme getirsin adada büyük yankı uyandırdı. Ada erzağındaki 8 – 10 yumurtanın bir anda yok olması ortalığı karıştırdı. Nagihan ve Ramazan erzak hırsızı olarak Barış Murat Yağcı’nın adını öne sürdüler.
Adada eksilen yemeklerin sorumlusunun Barış Murat Yağcı olduğunun iddiası ada konseyinde de geniş yer buldu. Barış Murat Yağcı takım arkadaşlarının hakkında iddia ettiği olayla ilgili açıklama yaptı. Barış Murat Yağcı, “ Çamur at izi kalsın bir durum var. 6 yarışmacı 1 kişiye karşı gibi duruyor.” sözleriyle iddiaları yalanladı.
Gönüllüler takımındaki erzak krizi ada konseyine taşındı. Nagihan, geçen haftalarda oynanan oyun sonrası adaya döndüklerinde gördüklerini açıkladı.
Nagihan ceza da alsam söyleyeceğim diyerek açıklamalarda bulundu. Acun Ilıcalı gönüllüler adasında yaşanılan erzak kriziyle ilgili kamera görüntülerine bakacağına ve inceleyeceğine dair söylemlerde bulundu.
