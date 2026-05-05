Magazin
Avatar
Editor
 Funda Aydın

Barış Murat Yağcı’ya erzak çalıyor iddiası! Survivor 2026’da Gönüllüler takımının erzağını kim çaldı?

Survivor 2026 Gönüllüler takımında ortaya atılan erzak hırsızlığı iddiası adada büyük bir krize neden oldu. Yarışmacılar arasında yaşanan tartışmaların merkezinde ise Barış Murat Yağcı yer aldı. Takım arkadaşları, kaybolan erzakların sorumlusu olarak Yağcı’yı işaret ederken, suçlama sosyal medyada da gündem oldu. İzleyiciler olayın perde arkasını merak ederken, gözler yapılacak ada konseyine çevrildi. Peki, Gönüllüler takımının erzağını kim çaldı?

Survivor 2026’da Gönüllüler takımında yaşanan erzak krizi, yarışmanın en çok konuşulan olaylarından biri haline geldi. Takım üyeleri, son günlerde kaybolan yiyeceklerin ardından yaptıkları değerlendirmede ’nın adını öne sürdü. Bu iddia sonrası ada içinde gerilim tırmanırken, yarışmacılar arasında sert tartışmalar yaşandı. Yağcı ise suçlamalara karşı kendini savunarak iddiaları reddetti. Olayın netlik kazanması için gözler ada konseyine çevrilirken, Acun Ilıcalı’nın konuyla ilgili yapacağı açıklama merak konusu oldu. Peki, Gönüllüler takımının erzağını kim çaldı?

Barış Murat Yağcı’ya erzak çalıyor iddiası! Survivor 2026’da Gönüllüler takımının erzağını kim çaldı?

Survivor 2026'da Gönüllüler takımında yaşanan erzak krizi sonrası Barış Murat Yağcı'nın adı öne sürüldü.
Gönüllüler takımında 8-10 yumurta eksikliği yaşandı.
Nagihan ve Ramazan, erzak hırsızlığı iddiasıyla Barış Murat Yağcı'nın adını öne sürdü.
Barış Murat Yağcı iddiaları reddederek, 'Çamur at izi kalsın bir durum var. 6 yarışmacı 1 kişiye karşı gibi duruyor.' dedi.
Acun Ilıcalı, erzak kriziyle ilgili kamera görüntülerini inceleyeceğini belirtti.
GÖNÜLLÜLER TAKIMINDAN ŞOK İDDİA

Survivor 2026 Gönüllüler takımında erzak krizi büyüyor. Nagihan ve Ramazan’ın erzaklardaki eksiklikleri gündeme getirsin adada büyük yankı uyandırdı. Ada erzağındaki 8 – 10 yumurtanın bir anda yok olması ortalığı karıştırdı. Nagihan ve Ramazan erzak hırsızı olarak Barış Murat Yağcı’nın adını öne sürdüler.

Adada eksilen yemeklerin sorumlusunun Barış Murat Yağcı olduğunun iddiası ada konseyinde de geniş yer buldu. Barış Murat Yağcı takım arkadaşlarının hakkında iddia ettiği olayla ilgili açıklama yaptı. Barış Murat Yağcı, “ Çamur at izi kalsın bir durum var. 6 yarışmacı 1 kişiye karşı gibi duruyor.” sözleriyle iddiaları yalanladı.

GÖNÜLLÜLER TAKIMININ ERZAĞINI KİM ÇALDI?

Gönüllüler takımındaki erzak krizi ada konseyine taşındı. Nagihan, geçen haftalarda oynanan oyun sonrası adaya döndüklerinde gördüklerini açıkladı.

Nagihan ceza da alsam söyleyeceğim diyerek açıklamalarda bulundu. Acun Ilıcalı gönüllüler adasında yaşanılan erzak kriziyle ilgili kamera görüntülerine bakacağına ve inceleyeceğine dair söylemlerde bulundu.

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu

  • Bayhan Gürhan
  • Deniz Çatalbaş
  • Nefise Karatay
  • Sercan Yıldırım
  • Mert Nobre
  • Lina Hourieh
  • Murat Arkın

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu

  • Ramazan Sarı
  • Beyza Gemici
  • Barış Murat Yağcı
  • Nagihan Karadere
  • Sude Demir
  • Seda Albayrak
  • Can Berkay Ertemiz
SURVİVOR 2026’YA VEDA EDEN YARIŞMACILAR

  • Dilan Çıtak
  • Keremcem Dürük
  • Selen Görgüzel
  • Erkan Bilben
  • Tuğçe Melis Demir
  • Doğuş
  • Meryem Boz
  • Eren Semerci
  • Büşra Yalçın
  • Onur Alp Çam
  • Nisanur Güler
  • Serhan Onat
  • Gözde Bozkurt
  • Engincan Tura
  • Seren Ay Çetin
  • Osman Can Ural
SURVİVOR 2026’DA BİREYSEL DOKUNULMAZLIK ALAN YARIŞMACILAR

  • Mert Nobre 3 sembol – Ünlüler takımı
  • Seda Albayrak 4 sembol – Gönüllüler takımı
  • Ramazan Sarı – Gönüllüler takımı
  • Deniz Çatalbaş 3 sembol – Ünlüler takımı
  • Barış Murat Yağcı 2 sembol - Gönüllüler takımı
  • Sercan Yıldırım – Ünlüler Takımı
  • Sude Demir – Gönüllüler Takımı
