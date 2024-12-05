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Başak Dizer imajını yeniledi! Görenler Serenay Sarıkaya'ya benzetti

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
05 Aralık 2024 10:20 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 10:20
Başak Dizer imajını yeniledi! Görenler Serenay Sarıkaya&#039;ya benzetti

Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer, dün oyuncu Ayça Ayşin Turan ile birlikte yüzü olduğu markanın lansmanına katıldı. İmajını yenileyen Başak Dizer'in yeni hali Serenay Sarıkaya'ya benzetildi.

Dün akşam gerçekleşen geceye Başak Dizer ile Ayça Ayşin Turan'ın imajı damga vurdu. Moda dünyasına yön veren isimlerden biri olan Başak Dizer, eşi Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte yaşadığı Londra'dan Türkiye'ye dönerek yüzü olduğu markanın gecesine katıldı. Yeni imajıyla kameralar karşısına geçen Başak Dizer, Serenay Sarıkaya'ya benzetildi. 

BAŞAK DİZER, SON İMAJIYLA SERENAY SARIKAYA'YA BENZETİLDİ 

Geceye siyah mini elbisesiyle katılan Başak Dizer, yeni imajıyla dikkat çekti. Saçlarını kestiren ve renginde oynamalar yapan Başak Dizer, Aile dizisinde beraber çalıştığı Serenay Sarıkaya'ya benzetildi. Serenay Sarıkaya da imajını yenileyek saçlarını kestirmiş ve takipçilerinden geçer not almıştı. 

Başak Dizer imajını yeniledi! Görenler Serenay Sarıkaya'ya benzetti - 1. Resim

Başak Dizer'in son paylaşımını görenler, "Başak Dizer'i Serenay Sarıkaya sandım", "Başak Dizer'e bu saç olmamış", "Saçları çok yakışmış", "Serenay Sarıkaya'ya çok benzemiş" gibi yorumlar yapıldı. 

Başak Dizer imajını yeniledi! Görenler Serenay Sarıkaya'ya benzetti - 2. Resim

Başak Dizer imajını yeniledi! Görenler Serenay Sarıkaya'ya benzetti - 3. ResimBaşak Dizer imajını yeniledi! Görenler Serenay Sarıkaya'ya benzetti - 4. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com

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