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 | Dilek Ulusan

Başörtülü kadın değil ’19 milyon takipçim var’ diyen fenomen mekana alınmamış! Alaçatı'daki olayın perde arkası ortaya çıktı

İzmir Alaçatı'da tatile giden başörtülü kadının mekana alınmadığı şeklinde yayılan video, sosyal medyada infiale yol açtı. Mekana alınmayan kişinin başörtülü kadının değil ’19 milyon takipçim var’ diyen ve daha önce yasa dışı bahis operasyonunda tutuklanarak cezaevine giren sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz’ın olduğu ortaya çıktı.

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Başörtülü kadın değil ’19 milyon takipçim var’ diyen fenomen mekana alınmamış! Alaçatı'daki olayın perde arkası ortaya çıktı
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
11.06.2025
saat ikonu 16:58
|
GÜNCELLEME:
11.06.2025
saat ikonu 16:58

Başörtülü kadının mekana alınmadığı haberleri sonrası daha önceki günlerde ve olay günü giren başörtülü müşterilerin görüntülerini de paylaşan mekan işletmecisi, "Yaşanan tatsız olayla ilgili şunları söyleyebiliriz. 13 senedir müessese olarak hizmet veriyoruz. Burada hiçbir zaman böyle bir şikayet olmadı. Bu olayın başörtüsü ile hiçbir alakası yok. Herkes girebilir. Yetkili makamlara da daha önce ve bugün içeri giren başörtülü müşterilerimizin görüntülerini teslim ediyoruz. Bizim başörtülü bir sürü müşterimiz var. Bunlar bizim için hiçbir zaman problem olamaz. Tamamen kişilik haklarına dayalı bir şeydir. Herkes girebilir. Sadece müessesesin kuralları var. Benim şu kadar takipçim var, böyleyim şöyleyim diyerek güç gösterisi yapan kimse buraya giremez. Rezarvasyon sistemiyle çalışıyoruz. Herkese kapımız açık" diyerek iddiaları yalanladı.

ALAÇATI'DAKİ OLAYIN ARDINDAN İBRAHİM YILMAZ ÇIKTI

Türkiye'nin gözde tatil yerlerinden Çeşme Alaçatı'da bulunan bir mekana rezervasyon yaptırdığı halde içeri alınmadığını iddia eden başörtülü kadın ve yanındaki arkadaşının görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Olayın ardından mekana daha önce ve olay günü gelen başörtülü müşterilerinin görüntüleri paylaşıldı. Olayın aslı bambaşka çıktı. Başörtülü kadının değil '19 milyon takipçim var' diyen ve daha önce yasa dışı bahis operasyonunda tutuklanarak cezaevine giren sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz'ın içeri alınmadığı ve bu nedenle tartışma yaşandığı ortaya çıktı.

Başörtülü kadın değil ’19 milyon takipçim var’ diyen fenomen mekana alınmamış! Alaçatı'daki olayın perde arkası ortaya çıktı

Başörtülü kadının televizyon sunucusu arkadaşı o anları cep telefonuyla kaydettirirken, yaşananlara çok sert tepki göstermişti. Mekan çalışanlarının ayrımcılık yaptığını iddia eden kadın "Bu özel mülk değil, sahil güvenliğe bağlı kamusal alan. Türkiye Cumhuriyeti'nde kimseye bu şekilde ayrım yapılamaz" diye mekan çalışanları ile tartışmıştı.

Başörtülü kadın değil ’19 milyon takipçim var’ diyen fenomen mekana alınmamış! Alaçatı'daki olayın perde arkası ortaya çıktı

Mekana daha önceki günlerde ve olay günü giren başörtülü müşterilerin görüntülerini de paylaşan mekan işletmecisi, "Yaşanan tatsız olayla ilgili şunları söyleyebiliriz. 13 senedir müessese olarak hizmet veriyoruz. Burada hiçbir zaman böyle bir şikayet olmadı. Bu olayın başörtüsü ile hiçbir alakası yok. Herkes girebilir. Yetkili makamlara da daha önce ve bugün içeri giren başörtülü müşterilerimizin görüntülerini teslim ediyoruz. Bizim başörtülü bir sürü müşterimiz var. Bunlar bizim için hiçbir zaman problem olamaz. Tamamen kişilik haklarına dayalı bir şeydir. Herkes girebilir. Sadece müessesesin kuralları var. Benim şu kadar takipçim var, böyleyim şöyleyim diyerek güç gösterisi yapan kimse buraya giremez. Rezarvasyon sistemiyle çalışıyoruz. Herkese kapımız açık" dedi.

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