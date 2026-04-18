Bayhan elendi mi? Bayhan Survivor 2026’da neden yok?

Survivor 2026’da rekabet tüm hızıyla sürerken, yarışmacılardan Bayhan’ın son bölümlerde ekranlarda yer almaması izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Bu durum sonrası “Bayhan Survivor’dan elendi mi?” ve “Bayhan yarışmada neden yok?” soruları sosyal medyada gündem oldu. Henüz yapım ekibi ya da sunucu tarafından resmi bir açıklama yapılmazken, yarışmadan ayrılıp ayrılmadığı ya da sağlık, performans veya başka bir nedenle mi programda yer almadığı netlik kazanmadı. İzleyiciler ise yeni bölümde yapılacak açıklamaları merakla bekliyor. Bayhan’ın akıbeti, ada konseyinde ortaya çıkacak.
Survivor 2026 yarışmasında 18 Nisan 2026 akşamı oynanan üçüncü dokunulmazlık oyunu, izleyiciler arasında büyük bir merak dalgası oluşturdu. Oyunda yarışmacı Bayhan’ın yer almaması dikkat çekerken, “Bayhan elendi mi?” sorusu sosyal medyada gündem oldu.
Oyun sırasında sunucu Murat Ceylan tarafından yapılan açıklama ise merakı daha da artırdı. Ceylan, Bayhan’ın doktor raporu nedeniyle oyunda yer alamayacağını ve oyun alanında da bulunmayacağını ifade etti. Bu açıklama sonrası izleyiciler, yarışmacının durumunun sağlıkla mı yoksa farklı bir kararla mı ilgili olduğu konusunda çeşitli iddialar ortaya attı. Bayhan’ın yarışmadan tamamen elenip elenmediği ya da geçici bir ara mı verdiği ise henüz netlik kazanmadı. Yapım ekibinden resmi bir açıklama beklenirken, ada konseyinde yapılacak duyurunun durumu netleştirmesi bekleniyor.
Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu
Survivor 2026 Mavi takım kadrosu