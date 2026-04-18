Survivor 2026’da rekabet tüm hızıyla sürerken, yarışmacılardan Bayhan’ın son bölümlerde ekranlarda yer almaması izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Bu durum sonrası “Bayhan Survivor’dan elendi mi?” ve “Bayhan yarışmada neden yok?” soruları sosyal medyada gündem oldu. Henüz yapım ekibi ya da sunucu tarafından resmi bir açıklama yapılmazken, yarışmadan ayrılıp ayrılmadığı ya da sağlık, performans veya başka bir nedenle mi programda yer almadığı netlik kazanmadı. İzleyiciler ise yeni bölümde yapılacak açıklamaları merakla bekliyor. Bayhan’ın akıbeti, ada konseyinde ortaya çıkacak.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Bayhan elendi mi? Bayhan Survivor 2026’da neden yok? Survivor 2026'da yarışmacı Bayhan'ın son bölümlerde ve 18 Nisan 2026'daki dokunulmazlık oyununda yer almaması, izleyiciler arasında elenip elenmediği konusunda merak uyandırdı. Bayhan'ın doktor raporu nedeniyle 18 Nisan'daki oyunda yer alamayacağı ve oyun alanında bulunmayacağı sunucu Murat Ceylan tarafından açıklandı. Bayhan'ın yarışmadan tamamen elenip elenmediği veya geçici bir ara verip vermediği henüz netlik kazanmadı ve yapım ekibinden resmi bir açıklama bekleniyor. Survivor 2026 Kırmızı Takım kadrosunda Bayhan Gürhan, Deniz Çatalbaş, Nefise Karatay, Sercan Yıldırım, Mert Nobre, Lina Hourieh, Seren Ay Çetin, Murat Arkın ve Can Berkay Ertemiz yer alıyor. Survivor 2026 Mavi Takım kadrosunda ise Ramazan Sarı, Beyza Gemici, Engincan Tura, Barış Murat Yağcı, Nagihan Karadere, Osman Can Ural, Sude Demir ve Seda Albayrak bulunuyor.

BAYHAN ELENDİ Mİ?

Survivor 2026 yarışmasında 18 Nisan 2026 akşamı oynanan üçüncü dokunulmazlık oyunu, izleyiciler arasında büyük bir merak dalgası oluşturdu. Oyunda yarışmacı Bayhan’ın yer almaması dikkat çekerken, “Bayhan elendi mi?” sorusu sosyal medyada gündem oldu.

Oyun sırasında sunucu Murat Ceylan tarafından yapılan açıklama ise merakı daha da artırdı. Ceylan, Bayhan’ın doktor raporu nedeniyle oyunda yer alamayacağını ve oyun alanında da bulunmayacağını ifade etti. Bu açıklama sonrası izleyiciler, yarışmacının durumunun sağlıkla mı yoksa farklı bir kararla mı ilgili olduğu konusunda çeşitli iddialar ortaya attı. Bayhan’ın yarışmadan tamamen elenip elenmediği ya da geçici bir ara mı verdiği ise henüz netlik kazanmadı. Yapım ekibinden resmi bir açıklama beklenirken, ada konseyinde yapılacak duyurunun durumu netleştirmesi bekleniyor.

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu

Bayhan Gürhan

Deniz Çatalbaş

Nefise Karatay

Sercan Yıldırım

Mert Nobre

Lina Hourieh

Seren Ay Çetin

Murat Arkın

Can Berkay Ertemiz

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu

Ramazan Sarı

Beyza Gemici

Engincan Tura

Barış Murat Yağcı

Nagihan Karadere

Osman Can Ural

Sude Demir

Seda Albayrak

SURVİVOR 2026’YA VEDA EDEN YARIŞMACILAR

Dilan Çıtak

Keremcem Dürük

Selen Görgüzel

Erkan Bilben

Tuğçe Melis Demir

Doğuş

Meryem Boz

Eren Semerci

Büşra Yalçın

Onur Alp Çam

Nisanur Güler

Serhan Onat

Gözde Bozkurt

SURVİVOR 2026’DA BİREYSEL DOKUNULMAZLIK ALAN YARIŞMACILAR