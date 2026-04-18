Magazin
Avatar
Editor
 Funda Aydın

Bayhan elendi mi? Bayhan Survivor 2026’da neden yok?

Survivor 2026 yarışmasında dikkat çeken isimlerden Bayhan ile ilgili “Bayhan neden yok, elendi mi?” sorusu gündeme geldi. Son bölümde ekranlarda görünmemesi izleyicilerde merak uyandırırken, sosyal medyada farklı iddialar da konuşulmaya başlandı. Yarışmadan ayrılıp ayrılmadığı ya da bir eleme sonucu mı adaya veda ettiği henüz netlik kazanmadı. Gözler yeni bölümde yapılacak açıklamalara çevrildi.

GİRİŞ:
18.04.2026
saat ikonu 23:09
|
GÜNCELLEME:
18.04.2026
saat ikonu 23:13

Survivor 2026’da rekabet tüm hızıyla sürerken, yarışmacılardan ’ın son bölümlerde ekranlarda yer almaması izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Bu durum sonrası “Bayhan Survivor’dan elendi mi?” ve “Bayhan yarışmada neden yok?” soruları sosyal medyada gündem oldu. Henüz yapım ekibi ya da sunucu tarafından resmi bir açıklama yapılmazken, yarışmadan ayrılıp ayrılmadığı ya da sağlık, performans veya başka bir nedenle mi programda yer almadığı netlik kazanmadı. İzleyiciler ise yeni bölümde yapılacak açıklamaları merakla bekliyor. Bayhan’ın akıbeti, ada konseyinde ortaya çıkacak.

Survivor 2026'da yarışmacı Bayhan'ın son bölümlerde ve 18 Nisan 2026'daki dokunulmazlık oyununda yer almaması, izleyiciler arasında elenip elenmediği konusunda merak uyandırdı.
Bayhan'ın doktor raporu nedeniyle 18 Nisan'daki oyunda yer alamayacağı ve oyun alanında bulunmayacağı sunucu Murat Ceylan tarafından açıklandı.
Bayhan'ın yarışmadan tamamen elenip elenmediği veya geçici bir ara verip vermediği henüz netlik kazanmadı ve yapım ekibinden resmi bir açıklama bekleniyor.
Survivor 2026 Kırmızı Takım kadrosunda Bayhan Gürhan, Deniz Çatalbaş, Nefise Karatay, Sercan Yıldırım, Mert Nobre, Lina Hourieh, Seren Ay Çetin, Murat Arkın ve Can Berkay Ertemiz yer alıyor.
Survivor 2026 Mavi Takım kadrosunda ise Ramazan Sarı, Beyza Gemici, Engincan Tura, Barış Murat Yağcı, Nagihan Karadere, Osman Can Ural, Sude Demir ve Seda Albayrak bulunuyor.
BAYHAN ELENDİ Mİ?

yarışmasında 18 Nisan 2026 akşamı oynanan üçüncü , izleyiciler arasında büyük bir merak dalgası oluşturdu. Oyunda yarışmacı Bayhan’ın yer almaması dikkat çekerken, “Bayhan elendi mi?” sorusu sosyal medyada gündem oldu.

Oyun sırasında sunucu Murat Ceylan tarafından yapılan açıklama ise merakı daha da artırdı. Ceylan, Bayhan’ın doktor raporu nedeniyle oyunda yer alamayacağını ve oyun alanında da bulunmayacağını ifade etti. Bu açıklama sonrası izleyiciler, yarışmacının durumunun sağlıkla mı yoksa farklı bir kararla mı ilgili olduğu konusunda çeşitli iddialar ortaya attı. Bayhan’ın yarışmadan tamamen elenip elenmediği ya da geçici bir ara mı verdiği ise henüz netlik kazanmadı. Yapım ekibinden resmi bir açıklama beklenirken, ada konseyinde yapılacak duyurunun durumu netleştirmesi bekleniyor.

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu

  • Bayhan Gürhan
  • Deniz Çatalbaş
  • Nefise Karatay
  • Sercan Yıldırım
  • Mert Nobre
  • Lina Hourieh
  • Seren Ay Çetin
  • Murat Arkın
  • Can Berkay Ertemiz

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu

  • Ramazan Sarı
  • Beyza Gemici
  • Engincan Tura
  • Barış Murat Yağcı
  • Nagihan Karadere
  • Osman Can Ural
  • Sude Demir
  • Seda Albayrak
SURVİVOR 2026’YA VEDA EDEN YARIŞMACILAR

  • Dilan Çıtak
  • Keremcem Dürük
  • Selen Görgüzel
  • Erkan Bilben
  • Tuğçe Melis Demir
  • Doğuş
  • Meryem Boz
  • Eren Semerci
  • Büşra Yalçın
  • Onur Alp Çam
  • Nisanur Güler
  • Serhan Onat
  • Gözde Bozkurt
SURVİVOR 2026’DA BİREYSEL DOKUNULMAZLIK ALAN YARIŞMACILAR

  • Mert Nobre 2 sembol – Ünlüler takımı
  • Seda Albayrak 3 sembol – Gönüllüler takımı
  • Ramazan Sarı – Gönüllüler takımı
  • Deniz Çatalbaş 2 sembol – Ünlüler takımı
  • Barış Murat Yağcı 2 sembol– Gönüllüler takımı
  • Sercan Yıldırım – Ünlüler Takımı
  • Sude Demir – Gönüllüler Takımı
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
