Bayhan Sherlock Holmes gibi iz sürüyor! Survivor 2026’da yapım ekibinin yemeğini kim çaldı?

Survivor 2026’da Ünlüler takımında sular durulmuyor. Can’ın yapım ekibinin hakkı olan yemeği aldığına dair adının ortaya atılması ve ortadan kaybolan yemeğin iddiası adada yeni bir krizi beraberinde getirdi. Olayın ardından Bayhan adeta Sherlock Holmes gibi iz sürmeye başladı. Bayhan yapan kişinin biran önce ortaya çıkması için uyardı. Takım arkadaşlarını tek tek sorgulayan Bayhan’ın tavrı sosyal medyada da gündem oldu. Peki, Survivor 2026'da yapım ekibinin yemeğini kim aldı?

Bayhan Sherlock Holmes gibi iz sürüyor! Survivor 2026'da yapım ekibinin yemeğini kim çaldı?
Survivor 2026’da Ünlüler takımında yaşanan krizler bitmek bilmiyor. Son olarak Can’ın hakkı olan yemeğin kaybolduğu iddiası, adada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Takım içinde zaman zaman zorbalık iddialarıyla gündeme gelen Can’ın bu kez de yemeği çalması, yarışmacılar arasında güvensizlik oluşturdu. Takım arkadaşlarını tek tek sorgulayan ve olayın peşini bırakmayacağını söyleyen Bayhan’ın tavrı dikkat çekti. Yaşanan gelişme sosyal medyada da geniş yankı uyandırırken, izleyiciler “Can takım ekibinin yemeğini mi çaldı?” sorusuna yanıt arıyor. Peki, Survivor 2026’da yapım ekibinin yemeğini kim aldı?

Bayhan Sherlock Holmes gibi iz sürüyor! Survivor 2026'da yapım ekibinin yemeğini kim çaldı?

Survivor 2026 Ünlüler takımında Can'ın pilavının kaybolması yeni bir krize yol açarken, Bayhan olayın peşini bırakmayacağını ve iki kişiden şüphelendiğini açıkladı.
Survivor 2026 Ünlüler takımında Can'ın yemeğinin (pilavının) kaybolduğu iddiası yeni bir tartışma başlattı.
Bayhan, ödül oyunu sonrası herkese eşit dağıttığı pilavdan Can'ın payının bir takım arkadaşı tarafından alındığını iddia etti.
Bayhan, olayın peşini bırakmayacağını belirterek, bireysel röportajında iki kişiden şüphelendiğini açıkladı.
Yaşanan olay, takım içinde güvensizliğe neden olurken, sosyal medyada da "Can'ın yemeğini kim çaldı?" sorusuyla gündem oldu.
BAYHAN “ ÇOK KÖTÜ SURVİVOR BAŞLAR”

Ünlüler takımı ödül oyunu sonrası adaya döndükten sonra akşam pilavını dağıttı. Herkese eşit pilav dağıtan Bayhan, takımdan bir kişinin Can’ın yemeğini aldığını iddia etti. Sahilden yürürken bir kişinin arkasında silüet olarak geçtiğini ifade etti.

Bayhan Sherlock Holmes gibi iz sürüyor! Survivor 2026’da yapım ekibinin yemeğini kim çaldı?

Yaşanılan gelişme sonrası Bayhan takım arkadaşlarına yemeği kimin aldığına dair konuşma gerçekleştirdi.“ Arkadaşlar kim aldı adamın yemeğini? sorusuna Bayhan karşılık bulamadı.

Bayhan Sherlock Holmes gibi iz sürüyor! Survivor 2026’da yapım ekibinin yemeğini kim çaldı?

“ Böylesine davranışta bulunan bir kırmızı takım bireyi ben şahsen istemiyorum. Herkes hak ettiğini almalı. Sofrada da cezada da.” sözleriyle yapım ekibinin yemeğini çalan kişiye seslendi.

SURVİVOR 2026’DA YAPIM EKİBİNİN YEMEĞİNİ KİM ÇALDI?

Survivor Ünlüler adasındaki hırsızlık sosyal medyda Can'ın pilavını kim çaldı? şeklinde yorumlandı. Survivor 2026 yayınlanan yeni bölümünde Ünlüler takımının her üyesinden konuya ilişkin ses çıkmadı. Bayhan, bireysel verdiği röportajda iki kişiden şüphelendiğini açıkladı. Bayhan, “ Eldeki bilgilere göre çıktığım yol bir iki isme dayanıyor. Biran önce kendini açıklasın. O da rahatlasın, biz de rahatlayalım.” diyerek konuştu. İzleyiciler Can’ın yemeğini gizli bir şekilde alan yarışmacının kim olduğunu merak ediyor.

Bayhan Sherlock Holmes gibi iz sürüyor! Survivor 2026’da yapım ekibinin yemeğini kim çaldı?

Yapılan konuşmalar sonrası herkes Can'ın yemeği sanırken, Survivor ekibinden bir kişinin ekmek poşetinin çalındığı ortaya çıktı. Bayhan'ın Can'ın olmadığını ortaya çıkarması üzerine Ünlüler takımından kimin ekmek poşetini aldığı ise merak ediliyor.

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu

  • Bayhan Gürhan
  • Deniz Çatalbaş
  • Nefise Karatay
  • Büşra Yalçın
  • Sercan Yıldırım
  • Mert Nobre
  • Murat Arkın
  • Seren Ay Çetin
  • Serhan Onat
  • Can Berkay Ertemiz
  • Seda Albayrak
Bayhan Sherlock Holmes gibi iz sürüyor! Survivor 2026’da yapım ekibinin yemeğini kim çaldı?

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu

  • Ramazan Sarı
  • Beyza Gemici
  • Engincan Tura
  • Eren Semerci
  • Gözde Bozkurt
  • Lina Hourieh
  • Nisanur Güler
  • Onur Alp Çam
  • Nagihan Karadere
  • Osman Can Ural
  • Sude Demir

Bayhan Sherlock Holmes gibi iz sürüyor! Survivor 2026’da yapım ekibinin yemeğini kim çaldı?

SURVİVOR 2026’YA VEDE EDEN YARIŞMACILAR

  • Dilan Çıtak
  • Keremcem Dürük
  • Selen Görgüzel
  • Erkan Bilben
  • Tuğçe Melis Demir
  • Doğuş
  • Meryem Boz
#Ünlüler Takımı
#Bayhan
#Survivor 2026
#Can'ın Yemeği
#Ada Tartışması
#Magazin
