Bayhan Sherlock Holmes gibi iz sürüyor! Survivor 2026’da yapım ekibinin yemeğini kim çaldı?

Survivor 2026’da Ünlüler takımında yaşanan krizler bitmek bilmiyor. Son olarak Can’ın hakkı olan yemeğin kaybolduğu iddiası, adada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Takım içinde zaman zaman zorbalık iddialarıyla gündeme gelen Can’ın bu kez de yemeği çalması, yarışmacılar arasında güvensizlik oluşturdu. Takım arkadaşlarını tek tek sorgulayan ve olayın peşini bırakmayacağını söyleyen Bayhan’ın tavrı dikkat çekti. Yaşanan gelişme sosyal medyada da geniş yankı uyandırırken, izleyiciler “Can takım ekibinin yemeğini mi çaldı?” sorusuna yanıt arıyor. Peki, Survivor 2026’da yapım ekibinin yemeğini kim aldı?

Ünlüler takımı ödül oyunu sonrası adaya döndükten sonra akşam pilavını dağıttı. Herkese eşit pilav dağıtan Bayhan, takımdan bir kişinin Can’ın yemeğini aldığını iddia etti. Sahilden yürürken bir kişinin arkasında silüet olarak geçtiğini ifade etti.

Yaşanılan gelişme sonrası Bayhan takım arkadaşlarına yemeği kimin aldığına dair konuşma gerçekleştirdi.“ Arkadaşlar kim aldı adamın yemeğini? sorusuna Bayhan karşılık bulamadı.

“ Böylesine davranışta bulunan bir kırmızı takım bireyi ben şahsen istemiyorum. Herkes hak ettiğini almalı. Sofrada da cezada da.” sözleriyle yapım ekibinin yemeğini çalan kişiye seslendi.

Survivor Ünlüler adasındaki hırsızlık sosyal medyda Can'ın pilavını kim çaldı? şeklinde yorumlandı. Survivor 2026 yayınlanan yeni bölümünde Ünlüler takımının her üyesinden konuya ilişkin ses çıkmadı. Bayhan, bireysel verdiği röportajda iki kişiden şüphelendiğini açıkladı. Bayhan, “ Eldeki bilgilere göre çıktığım yol bir iki isme dayanıyor. Biran önce kendini açıklasın. O da rahatlasın, biz de rahatlayalım.” diyerek konuştu. İzleyiciler Can’ın yemeğini gizli bir şekilde alan yarışmacının kim olduğunu merak ediyor.

Yapılan konuşmalar sonrası herkes Can'ın yemeği sanırken, Survivor ekibinden bir kişinin ekmek poşetinin çalındığı ortaya çıktı. Bayhan'ın Can'ın olmadığını ortaya çıkarması üzerine Ünlüler takımından kimin ekmek poşetini aldığı ise merak ediliyor.

