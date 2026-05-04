Bayhan Survivor 2026'dan ayrılıyor mu? Bayhan'ın sağlık durumunu Acun Ilıcalı açıkladı

Survivor 2026’nın yeni bölüm fragmanında yer alan görüntüler, yarışmanın seyrine dair soru işaretleri oluşturdu. Bayhan Gürhan’ın yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldığı görülürken, burun kanamasının uzun süre durmaması endişe oluşturdu. Yaşanan gelişme sonrası “Bayhan Survivor’dan ayrılıyor mu?” sorusu gündeme geldi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, yarışmacının sağlık durumunun yakından takip edildiğini belirtirken, Mert Nobre de yaşananların ciddi olduğunu ifade etti. Bayhan’ın yarışmaya devam edip etmeyeceği ise yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak. Peki, Bayhan Survivor 2026’ya veda mı edecek?
Survivor 2026 sezonunun sevilen yarışmacılarından Bayhan’ın gecenin bir vakti fenalaşması takım arkadaşlarının korkuttu. Bayhan’ın bir anda burnunun kanaması ve durdurulamaması panik oluşturdu. Acun medya ekibinin sağlık personeli tarafından gözlem altına alınan Bayhan’ın sağlık durumu sevenleri tarafından merak ediliyor.
Geçtiğimiz haftalarda oyun sırasında burnunu vurması sonucunda kanaması olmuştu. Yapılan tetkikler sonucunda oyununu oynamaya devam etmişti. Dün gece yaşanılan burun kanaması sonucu gözler sağlık personelinden gelecek cevaba çevrildi. Acun Ilıcalı Acil Durum Konseyinde tüm yarışmacıları toplayarak Bayhan hakkında bilgilendirme yapacak.
Bayhan’ın hastaneye götürülmesi ardından gözler Acun Ilıcalı’dan gelene açıklamaya çevrildi.
Acil Durum Konseyinde açıklamalar yapan Acun Ilıcalı, “ Bayhan’ı gözlem altına alıyoruz, kanaması durmadı.” sözleri sevenlerini ve yakınlarını korkuttu. Bayhan’ın sağlık durumuyla ilgili açıklamayı birazdan yapacak. Bayhan’ın sağlık durumu ile ilgili haber geldikçe haberin içeriği güncellenecektir.
