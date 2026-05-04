Magazin
Avatar
Editor
 Funda Aydın

Bayhan Survivor 2026'dan ayrılıyor mu? Bayhan'ın sağlık durumunu Acun Ilıcalı açıkladı

Survivor 2026’nın yeni bölüm fragmanında yaşanan gelişmeler izleyicileri endişelendirdi. Bayhan Gürhan’ın apar topar hastaneye kaldırıldığı anlar dikkat çekerken, yarışmadan ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu. Burun kanamasının durmaması üzerine müdahale edilen Bayhan’ın sağlık durumu hakkında açıklama ise Acun Ilıcalı ve Mert Nobre’den geldi. Peki, Bayhan Survivor 2026’ya veda mı edecek?

Bayhan Survivor 2026'dan ayrılıyor mu? Bayhan'ın sağlık durumunu Acun Ilıcalı açıkladı
Fatimatüzzehra Maslak
04.05.2026
saat ikonu 20:01
04.05.2026
saat ikonu 20:06

’nın yeni bölüm fragmanında yer alan görüntüler, yarışmanın seyrine dair soru işaretleri oluşturdu. Bayhan Gürhan’ın yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldığı görülürken, burun kanamasının uzun süre durmaması endişe oluşturdu. Yaşanan gelişme sonrası “Bayhan Survivor’dan ayrılıyor mu?” sorusu gündeme geldi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, yarışmacının sağlık durumunun yakından takip edildiğini belirtirken, Mert Nobre de yaşananların ciddi olduğunu ifade etti. Bayhan’ın yarışmaya devam edip etmeyeceği ise yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak. Peki, Bayhan Survivor 2026’ya veda mı edecek?

Survivor 2026 yarışmacısı Bayhan Gürhan'ın sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırılması ve burnunda durmayan kanama endişelere yol açarken, yarışmadan ayrılıp ayrılmayacağı belirsizliğini koruyor.
Bayhan Gürhan'ın burun kanamasının uzun süre durmaması ve hastaneye kaldırılması üzerine yarışmadan ayrılma ihtimali gündeme geldi.
Acun Ilıcalı, Bayhan'ın sağlık durumunun yakından takip edildiğini ve Acil Durum Konseyi'nde bilgilendirme yapacağını belirtti.
Mert Nobre, yaşananların ciddiyetini vurguladı.
Bayhan'ın yarışmaya devam edip etmeyeceği yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.
BAYHAN SURVİVOR 2026’DAN AYRILACAK MI?

Survivor 2026 sezonunun sevilen yarışmacılarından Bayhan’ın gecenin bir vakti fenalaşması takım arkadaşlarının korkuttu. Bayhan’ın bir anda burnunun kanaması ve durdurulamaması panik oluşturdu. Acun medya ekibinin sağlık personeli tarafından gözlem altına alınan Bayhan’ın sevenleri tarafından merak ediliyor.

Geçtiğimiz haftalarda oyun sırasında burnunu vurması sonucunda kanaması olmuştu. Yapılan tetkikler sonucunda oyununu oynamaya devam etmişti. Dün gece yaşanılan burun kanaması sonucu gözler sağlık personelinden gelecek cevaba çevrildi. Acun Ilıcalı Acil Durum Konseyinde tüm yarışmacıları toplayarak Bayhan hakkında bilgilendirme yapacak.

BAYHAN’IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Bayhan’ın hastaneye götürülmesi ardından gözler Acun Ilıcalı’dan gelene açıklamaya çevrildi.

Acil Durum Konseyinde açıklamalar yapan Acun Ilıcalı, “ Bayhan’ı gözlem altına alıyoruz, kanaması durmadı.” sözleri sevenlerini ve yakınlarını korkuttu. Bayhan’ın sağlık durumuyla ilgili açıklamayı birazdan yapacak. Bayhan’ın sağlık durumu ile ilgili haber geldikçe haberin içeriği güncellenecektir.

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu

  • Bayhan Gürhan
  • Deniz Çatalbaş
  • Nefise Karatay
  • Sercan Yıldırım
  • Mert Nobre
  • Lina Hourieh
  • Murat Arkın
  • Can Berkay Ertemiz

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu

  • Ramazan Sarı
  • Beyza Gemici
  • Barış Murat Yağcı
  • Nagihan Karadere
  • Sude Demir
  • Seda Albayrak
SURVİVOR 2026’YA VEDA EDEN YARIŞMACILAR

  • Dilan Çıtak
  • Keremcem Dürük
  • Selen Görgüzel
  • Erkan Bilben
  • Tuğçe Melis Demir
  • Doğuş
  • Meryem Boz
  • Eren Semerci
  • Büşra Yalçın
  • Onur Alp Çam
  • Nisanur Güler
  • Serhan Onat
  • Gözde Bozkurt
  • Engincan Tura
  • Seren Ay Çetin
  • Osman Can Ural
SURVİVOR 2026’DA BİREYSEL DOKUNULMAZLIK ALAN YARIŞMACILAR

  • Mert Nobre 3 sembol – Ünlüler takımı
  • Seda Albayrak 3 sembol – Gönüllüler takımı
  • Ramazan Sarı – Gönüllüler takımı
  • Deniz Çatalbaş 3 sembol – Ünlüler takımı
  • Barış Murat Yağcı 2 sembol - Gönüllüler takımı
  • Sercan Yıldırım – Ünlüler Takımı
  • Sude Demir – Gönüllüler Takımı
