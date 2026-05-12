Bayhan Survivor 2026’ya veda mı ediyor? Acun Ilıcalı ada konseyinde açıkladı

Survivor 2026 yarışmasında beklenmedik bir ayrılık yaşanıyor. Yarışmanın dikkat çeken isimlerinden Bayhan, geçtiğimiz günlerde yaşadığı sağlık problemi nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Burun kanaması sonrası tedavi altına alınan Bayhan’ın yarışmaya devam edip edemeyeceği merak konusu olmuştu. Acun Ilıcalı, Survivor’ın yeni bölümünde yaptığı açıklamada Bayhan’ın sağlık durumu nedeniyle yarışmaya devam edemeyeceğini duyurdu. Ünlü yarışmacının Survivor 2026’ya veda edecek olması hem takım arkadaşlarını hem de izleyicileri duygulandırdı.
Survivor 2026 yarışmasına damga vuran yarışmacılardan olan Bayhan için beklenmedik bir karar gerçekleşti. Bayhan’ın geçtiğimiz haftalarda oyun sırasında düşmesi sonucu burnunda kırılmalar olmuştu. Doktor kontrollerinde herhangi bir sıkıntı görülmemişti. İlerleyen günlerde Bayhan’ın adada birden bire burnundan kan gelmesi üzerine apar topar hastaneye kaldırılmıştı.
Bayhan’ı hastanede kontrolleri yapılarak tedavi süreci başlanmıştı. Aşırı kan kaybetmesi sonucunda birkaç gün müşahede altında tutmuşlardı. 1 haftalık gözlem altında kalan Bayhan’ın Survivor 2026’ya devam edip edemeyeceği ise hem sevenleri tarafından hem de Survivor izleyicisi merak ediyordu.
Acun Ilıcalı 12 Mayıs 2026 akşamı yayınlanacak olan Survivor 2026 ada konseyinde Bayhan ile ilgili kararı açıklayacak. İstanbul’daki doktorlardan gelen bilgiler doğrultusunda Bayhan’ın sağlık durumuna ilişkin sürecin Survivor 2026 ada koşullarına uygun olmadığına dair karar alındı. Ilıcalı Bayhan’ın Survivor 2026’ya veda ettiğini açıklayacak.
