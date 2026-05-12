Magazin
Avatar
Editor
 | Funda Aydın

Bayhan Survivor 2026’ya veda mı ediyor? Acun Ilıcalı ada konseyinde açıkladı

Survivor 2026’da izleyicileri üzen ayrılık kararı gündeme geldi. Yarışmacılardan Bayhan, yaşadığı sağlık sorununun ardından hastaneye kaldırılmıştı. Burun kanaması nedeniyle bir süredir doktor gözetiminde bulunan yarışmacının akıbeti merak edilirken, karar ada konseyinde netleşti. Acun Ilıcalı, bu akşam yayınlanacak bölümde Bayhan’ın Survivor 2026’ya veda edeceğini açıkladı.

KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
12.05.2026
saat ikonu 19:43
|
GÜNCELLEME:
12.05.2026
saat ikonu 19:47

yarışmasında beklenmedik bir ayrılık yaşanıyor. Yarışmanın dikkat çeken isimlerinden Bayhan, geçtiğimiz günlerde yaşadığı sağlık problemi nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Burun kanaması sonrası tedavi altına alınan Bayhan’ın yarışmaya devam edip edemeyeceği merak konusu olmuştu. , Survivor’ın yeni bölümünde yaptığı açıklamada Bayhan’ın nedeniyle yarışmaya devam edemeyeceğini duyurdu. Ünlü yarışmacının Survivor 2026’ya veda edecek olması hem takım arkadaşlarını hem de izleyicileri duygulandırdı.

HABERİN ÖZETİ

Survivor 2026 yarışmacısı Bayhan, sağlık sorunları nedeniyle yarışmadan ayrılıyor.
Bayhan, geçtiğimiz günlerde yaşadığı sağlık problemi nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.
Acun Ilıcalı, Bayhan'ın sağlık durumu nedeniyle yarışmaya devam edemeyeceğini duyurdu.
Bayhan'ın burnunda kırılmalar olmuş ve adada tekrar burun kanaması yaşaması üzerine hastaneye kaldırılmıştı.
İstanbul'daki doktorlardan gelen bilgilere göre Bayhan'ın sağlık durumunun Survivor koşullarına uygun olmadığına karar verildi.
BAYHAN SURVİVOR 2026’YA VEDA EDİYOR

Survivor 2026 yarışmasına damga vuran yarışmacılardan olan için beklenmedik bir karar gerçekleşti. Bayhan’ın geçtiğimiz haftalarda oyun sırasında düşmesi sonucu burnunda kırılmalar olmuştu. Doktor kontrollerinde herhangi bir sıkıntı görülmemişti. İlerleyen günlerde Bayhan’ın adada birden bire burnundan kan gelmesi üzerine apar topar hastaneye kaldırılmıştı.

Bayhan’ı hastanede kontrolleri yapılarak tedavi süreci başlanmıştı. Aşırı kan kaybetmesi sonucunda birkaç gün müşahede altında tutmuşlardı. 1 haftalık gözlem altında kalan Bayhan’ın Survivor 2026’ya devam edip edemeyeceği ise hem sevenleri tarafından hem de Survivor izleyicisi merak ediyordu.

Acun Ilıcalı 12 Mayıs 2026 akşamı yayınlanacak olan Survivor 2026 ada konseyinde Bayhan ile ilgili kararı açıklayacak. İstanbul’daki doktorlardan gelen bilgiler doğrultusunda Bayhan’ın sağlık durumuna ilişkin sürecin Survivor 2026 ada koşullarına uygun olmadığına dair karar alındı. Ilıcalı Bayhan’ın Survivor 2026’ya veda ettiğini açıklayacak.

SURVİVOR 2026 KIRMIZI TAKIM KADROSU

Deniz Çatalbaş

Can Berkay Ertemiz

Mert Nobre

Lina Hourieh

Barış Murat Yağcı

Sude Demir

SURVİVOR 2026 MAVİ TAKIM KADROSU

Nefise Karatay

Ramazan Sarı

Sercan Yıldırım

Nagihan Karadere

Beyza Gemici

Murat Arkın

SURVİVOR 2026’YA VEDA EDEN YARIŞMACILAR

  • Dilan Çıtak
  • Keremcem Dürük
  • Selen Görgüzel
  • Erkan Bilben
  • Tuğçe Melis Demir
  • Doğuş
  • Meryem Boz
  • Eren Semerci
  • Büşra Yalçın
  • Onur Alp Çam
  • Nisanur Güler
  • Serhan Onat
  • Gözde Bozkurt
  • Engincan Tura
  • Seren Ay Çetin
  • Osman Can Ural
  • Seda Albayrak
  • Bayhan
SURVİVOR 2026’DA BİREYSEL DOKUNULMAZLIK ALAN YARIŞMACILAR

  • Mert Nobre 4 sembol – Ünlüler takımı
  • Ramazan Sarı – Gönüllüler takımı
  • Deniz Çatalbaş 3 sembol – Ünlüler takımı
  • Barış Murat Yağcı 2 sembol - Gönüllüler takımı
  • Sercan Yıldırım – Ünlüler Takımı
  • Sude Demir – Gönüllüler Takımı
