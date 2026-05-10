Bayhan, Survivor 2026’da yaşadığı sağlık problemi nedeniyle gündemde yer almaya devam ediyor. Yarışmada burun kanaması sonrası hastaneye kaldırılan Bayhan için Acun Ilıcalı, tedavisinin sürdüğünü açıklamıştı. Sosyal medyada yayılan yeni bir konser takvimi iddiaları daha da büyüttü. Paylaşılan listede Bayhan’ın 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü sahne alacağının görülmesi, “ Bayhan Survivor’dan ayrılıyor mu?” sorularını beraberinde getirdi. İzleyiciler, Bayhan’ın sağlık durumuyla ilgili yapılacak resmi açıklamaları yakından takip etmeye başladı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Bayhan Survivor’dan ayrılıyor mu? Bayhan’ın konser tarihi ortaya çıktı! Survivor 2026 yarışmacısı Bayhan'ın sağlık sorunu ve sosyal medyada yayılan konser takvimi nedeniyle yarışmadan ayrılıp ayrılmadığına dair iddialar gündemde yer alıyor. Bayhan, yarışmada yaşadığı burun kanaması sonrası hastaneye kaldırıldı ve tedavisi devam ediyor. Sosyal medyada yayılan bir konser takviminde Bayhan'ın 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü sahne alacağına dair bir bilgi paylaşıldı. Bu durum, Bayhan'ın Survivor 2026'dan ayrıldığına dair soruları beraberinde getirdi. Acun Ilıcalı, Bayhan'ın sağlık durumunun iyi olduğunu ve birkaç gün kontrol altında tutulacağını açıklamıştı. Bayhan'ın Survivor 2026'daki durumuna ilişkin Acun Medya ekibinden henüz net bir bilgi verilmedi.

BAYHAN’A NE OLDU?

Bayhan Survivor 2026 yarışmasında burun kanamasının durmaması nedeniyle apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Aşırı kan kaybı yaşanmasından kaynaklı olarak gözlem altına alınan Bayhan’ın sağlık durumuna ilişkin Acun Ilıcalı açıklama yapmıştı.

Bayhan’ın sağlığının iyi olduğunu birkaç gün kontrol altında tutulacağını açıklamıştı. Murat Ceylan’da oyun sırasında Bayhan’ın sağlık durumunun kontrollerinin devam ettiğini belirtmişti. Yaşanan olayın üzerinden birkaç gün geçmesinin ardından sosyal medyada paylaşılan bir haber kafaları karıştırdı. Kullanıcılar arasında Bayhan’ın Survivor 2026 yarışmasından ayrıldığına dair iddialar konuşulmaya başlandı.

BAYHAN SURVİVOR 2026’DAN AYRILIYOR MU?

Sosyal medyada haberlerin hızlıca yayılmasıyla Bayhan’ın Survivor 2026’ya devam edip etmeyeceği konusunda merak arttı. Sosyal medyada yayılan bilgide Kıbrıs’taki bir mekanın yaz dönemine ait konser takvimi açıkladı.

Açıklanan takvimde 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü Bayhan konseri yapılacağına dair bilgi paylaşıldı. Ilıcalı ve Acun Medya ekibinden Bayhan’ın Survivor 2026’daki durumuna ilişkin henüz net bir bilgi verilmedi.

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu

Bayhan Gürhan

Deniz Çatalbaş

Nefise Karatay

Sercan Yıldırım

Mert Nobre

Lina Hourieh

Murat Arkın

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu

Ramazan Sarı

Beyza Gemici

Barış Murat Yağcı

Nagihan Karadere

Sude Demir

Seda Albayrak

Can Berkay Ertemiz

SURVİVOR 2026’YA VEDA EDEN YARIŞMACILAR

Dilan Çıtak

Keremcem Dürük

Selen Görgüzel

Erkan Bilben

Tuğçe Melis Demir

Doğuş

Meryem Boz

Eren Semerci

Büşra Yalçın

Onur Alp Çam

Nisanur Güler

Serhan Onat

Gözde Bozkurt

Engincan Tura

Seren Ay Çetin

Osman Can Ural

SURVİVOR 2026’DA BİREYSEL DOKUNULMAZLIK ALAN YARIŞMACILAR