Magazin
Avatar
Editor
 | Funda Aydın

Bayhan Survivor’dan ayrılıyor mu? Bayhan’ın konser tarihi ortaya çıktı!

Survivor 2026’da sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılan Bayhan hakkında yeni iddialar gündeme geldi. Acun Ilıcalı’nın “tedavisi sürüyor” açıklaması sonrası sosyal medyada yayılan konser takvimi, yarışmacının Survivor’a veda edeceği söylentilerini güçlendirdi. 30 Mayıs 2026 tarihinde konser vereceğinin ortaya çıkması, izleyicilerin kafasını karıştırdı. Bayhan’ın yarışmaya devam edip etmeyeceği ise Survivor takipçileri tarafından merak edilmeye başlandı. Peki, Bayhan’a ne oldu? Bayhan Survivor’dan ayrılıyor mu?

Bayhan, ’da yaşadığı sağlık problemi nedeniyle gündemde yer almaya devam ediyor. Yarışmada burun kanaması sonrası hastaneye kaldırılan Bayhan için Acun Ilıcalı, tedavisinin sürdüğünü açıklamıştı. Sosyal medyada yayılan yeni bir konser takvimi iddiaları daha da büyüttü. Paylaşılan listede Bayhan’ın 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü sahne alacağının görülmesi, “ Bayhan Survivor’dan ayrılıyor mu?” sorularını beraberinde getirdi. İzleyiciler, Bayhan’ın sağlık durumuyla ilgili yapılacak resmi açıklamaları yakından takip etmeye başladı.

Survivor 2026 yarışmacısı Bayhan'ın sağlık sorunu ve sosyal medyada yayılan konser takvimi nedeniyle yarışmadan ayrılıp ayrılmadığına dair iddialar gündemde yer alıyor.
Bayhan, yarışmada yaşadığı burun kanaması sonrası hastaneye kaldırıldı ve tedavisi devam ediyor.
Sosyal medyada yayılan bir konser takviminde Bayhan'ın 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü sahne alacağına dair bir bilgi paylaşıldı.
Bu durum, Bayhan'ın Survivor 2026'dan ayrıldığına dair soruları beraberinde getirdi.
Acun Ilıcalı, Bayhan'ın sağlık durumunun iyi olduğunu ve birkaç gün kontrol altında tutulacağını açıklamıştı.
Bayhan'ın Survivor 2026'daki durumuna ilişkin Acun Medya ekibinden henüz net bir bilgi verilmedi.
BAYHAN’A NE OLDU?

Survivor 2026 yarışmasında burun kanamasının durmaması nedeniyle apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Aşırı kan kaybı yaşanmasından kaynaklı olarak gözlem altına alınan Bayhan’ın sağlık durumuna ilişkin Acun Ilıcalı açıklama yapmıştı.

Bayhan’ın sağlığının iyi olduğunu birkaç gün kontrol altında tutulacağını açıklamıştı. Murat Ceylan’da oyun sırasında Bayhan’ın sağlık durumunun kontrollerinin devam ettiğini belirtmişti. Yaşanan olayın üzerinden birkaç gün geçmesinin ardından sosyal medyada paylaşılan bir haber kafaları karıştırdı. Kullanıcılar arasında Bayhan’ın Survivor 2026 yarışmasından ayrıldığına dair iddialar konuşulmaya başlandı.

BAYHAN SURVİVOR 2026’DAN AYRILIYOR MU?

Sosyal medyada haberlerin hızlıca yayılmasıyla Bayhan’ın Survivor 2026’ya devam edip etmeyeceği konusunda merak arttı. Sosyal medyada yayılan bilgide Kıbrıs’taki bir mekanın yaz dönemine ait konser takvimi açıkladı.

Açıklanan takvimde 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü Bayhan konseri yapılacağına dair bilgi paylaşıldı. Ilıcalı ve Acun Medya ekibinden Bayhan’ın Survivor 2026’daki durumuna ilişkin henüz net bir bilgi verilmedi.

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu

  • Bayhan Gürhan
  • Deniz Çatalbaş
  • Nefise Karatay
  • Sercan Yıldırım
  • Mert Nobre
  • Lina Hourieh
  • Murat Arkın

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu

  • Ramazan Sarı
  • Beyza Gemici
  • Barış Murat Yağcı
  • Nagihan Karadere
  • Sude Demir
  • Seda Albayrak
  • Can Berkay Ertemiz
SURVİVOR 2026’YA VEDA EDEN YARIŞMACILAR

  • Dilan Çıtak
  • Keremcem Dürük
  • Selen Görgüzel
  • Erkan Bilben
  • Tuğçe Melis Demir
  • Doğuş
  • Meryem Boz
  • Eren Semerci
  • Büşra Yalçın
  • Onur Alp Çam
  • Nisanur Güler
  • Serhan Onat
  • Gözde Bozkurt
  • Engincan Tura
  • Seren Ay Çetin
  • Osman Can Ural
SURVİVOR 2026’DA BİREYSEL DOKUNULMAZLIK ALAN YARIŞMACILAR

  • Mert Nobre 4 sembol – Ünlüler takımı
  • Seda Albayrak 4 sembol – Gönüllüler takımı
  • Ramazan Sarı – Gönüllüler takımı
  • Deniz Çatalbaş 3 sembol – Ünlüler takımı
  • Barış Murat Yağcı 2 sembol - Gönüllüler takımı
  • Sercan Yıldırım – Ünlüler Takımı
  • Sude Demir – Gönüllüler Takımı
