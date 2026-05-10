Bayhan Survivor’dan ayrılıyor mu? Bayhan’ın konser tarihi ortaya çıktı!

Bayhan, Survivor 2026’da yaşadığı sağlık problemi nedeniyle gündemde yer almaya devam ediyor. Yarışmada burun kanaması sonrası hastaneye kaldırılan Bayhan için Acun Ilıcalı, tedavisinin sürdüğünü açıklamıştı. Sosyal medyada yayılan yeni bir konser takvimi iddiaları daha da büyüttü. Paylaşılan listede Bayhan’ın 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü sahne alacağının görülmesi, “ Bayhan Survivor’dan ayrılıyor mu?” sorularını beraberinde getirdi. İzleyiciler, Bayhan’ın sağlık durumuyla ilgili yapılacak resmi açıklamaları yakından takip etmeye başladı.
Bayhan Survivor 2026 yarışmasında burun kanamasının durmaması nedeniyle apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Aşırı kan kaybı yaşanmasından kaynaklı olarak gözlem altına alınan Bayhan’ın sağlık durumuna ilişkin Acun Ilıcalı açıklama yapmıştı.
Bayhan’ın sağlığının iyi olduğunu birkaç gün kontrol altında tutulacağını açıklamıştı. Murat Ceylan’da oyun sırasında Bayhan’ın sağlık durumunun kontrollerinin devam ettiğini belirtmişti. Yaşanan olayın üzerinden birkaç gün geçmesinin ardından sosyal medyada paylaşılan bir haber kafaları karıştırdı. Kullanıcılar arasında Bayhan’ın Survivor 2026 yarışmasından ayrıldığına dair iddialar konuşulmaya başlandı.
Sosyal medyada haberlerin hızlıca yayılmasıyla Bayhan’ın Survivor 2026’ya devam edip etmeyeceği konusunda merak arttı. Sosyal medyada yayılan bilgide Kıbrıs’taki bir mekanın yaz dönemine ait konser takvimi açıkladı.
Açıklanan takvimde 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü Bayhan konseri yapılacağına dair bilgi paylaşıldı. Ilıcalı ve Acun Medya ekibinden Bayhan’ın Survivor 2026’daki durumuna ilişkin henüz net bir bilgi verilmedi.
