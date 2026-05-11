Magazin
Avatar
Editor
 | Funda Aydın

Bayhan’dan baba itiraf! “4 ay boyunca babamı hiç unutamadım”

Ünlü şarkıcı Bayhan, yaptığı son açıklamayla duygusal anlar yaşattı. Babasının vefatının ardından zor bir süreçten geçtiğini belirten sanatçı, yaşadığı acıyı samimi sözlerle paylaştı. “4 ay boyunca babamın aklıma gelmediği bir gün bile olmadı” diyen Bayhan, yas sürecinde yaşadığı derin özlemi kardeşine anlattı. Açıklama kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, hayranlarından sanatçıya destek mesajları yağdı.

Müzik dünyasının sevilen isimlerinden , programında yaptığı açıklamalarla yaşattı. Babasının vefatının ardından hayatında zor bir dönemden geçtiğini dile getiren sanatçı, yaşadığı özlemi içten sözlerle ifade etti. “4 ay boyunca babamın aklıma gelmediği bir gün bile olmadı” diyen Bayhan, yas sürecinin kendisi için oldukça ağır geçtiğini belirtti. Ünlü şarkıcının samimi açıklamaları kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Çok sayıda kullanıcı Bayhan’a destek mesajları gönderirken, sanatçının yaşadığı duygusal süreç takipçilerini de derinden etkiledi.

Bayhan, Survivor 2026'da babasının vefatının ardından yaşadığı zorlu yas sürecini ve babasını hiç unutamadığını gözyaşları içinde anlattı.
Bayhan, babasının vefatının ardından 4 ay boyunca onu hiç aklından çıkaramadığını ve yas sürecinin kendisi için çok ağır geçtiğini belirtti.
Ünlü şarkıcı, Survivor 2026 yarışmasına geldiğinde de babasını gördüğünü ve onu unutamadığını ifade etti.
Bayhan, yaşadığı duygusal çöküşü, sürekli babasını gördüğünü ve bu durumun kendisini çok yorduğunu dile getirdi.
BAYHAN’DAN BABA İTİRAFI

Ünlü şarkıcı Bayhan, Survivor 2026 yarışmasında geçirdiği rahatsızlık sonrası ilk kez ekranlara geldi. 1 haftalık aranın ardından Survivor 2026’da yeniden görünen Bayhan, aile buluşmasını ödülünü gerçekleştirdi. Kardeşiyle bir araya gelen Bayhan yaşadıklarını anlattı.

Survivor 2026 yarışmasına geldiğinde bugüne denk babasını gördüğünü ve onu hiç unutmadığını dile getirdi. Bayhan, “ Mücadele ettim fakat bu 4 ay boyunca babamızın aklıma gelmediği bir gün bile olmadı. Devamlı her yerdeydi. Burada atmam gerekiyordu."

" O bir yerden sonra bunu başaramadım. Beni sadece bu yordu. Başka hiçbir şey değil. Uyuyamıyorum babayı görüyorum. Her yerde onu görüyorum. Tekneye biniyorum onu görüyorum. Yarışmaya gidiyorum kenara atmaya çalışıyorum. Akşam dönüyorum yine baba. “ sözleriyle yaşadığı duygusal çöküşü dile getirdi.

SURVİVOR 2026 KIRMIZI TAKIM

Deniz Çatalbaş

Can Berkay Ertemiz

Mert Nobre

Lina Hourieh

Barış Murat Yağcı

Sude Demir

SURVİVOR 2026 MAVİ TAKIM KADROSU

Nefise Karatay

Ramazan Sarı

Sercan Yıldırım

Nagihan Karadere

Beyza Gemici

Murat Arkın

SURVİVOR 2026’YA VEDA EDEN YARIŞMACILAR

  • Dilan Çıtak
  • Keremcem Dürük
  • Selen Görgüzel
  • Erkan Bilben
  • Tuğçe Melis Demir
  • Doğuş
  • Meryem Boz
  • Eren Semerci
  • Büşra Yalçın
  • Onur Alp Çam
  • Nisanur Güler
  • Serhan Onat
  • Gözde Bozkurt
  • Engincan Tura
  • Seren Ay Çetin
  • Osman Can Ural
  • Seda Albayrak
SURVİVOR 2026’DA BİREYSEL DOKUNULMAZLIK ALAN YARIŞMACILAR

  • Mert Nobre 4 sembol – Ünlüler takımı
  • Ramazan Sarı – Gönüllüler takımı
  • Deniz Çatalbaş 3 sembol – Ünlüler takımı
  • Barış Murat Yağcı 2 sembol - Gönüllüler takımı
  • Sercan Yıldırım – Ünlüler Takımı
  • Sude Demir – Gönüllüler Takımı
