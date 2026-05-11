Müzik dünyasının sevilen isimlerinden Bayhan, Survivor 2026 programında yaptığı açıklamalarla duygusal anlar yaşattı. Babasının vefatının ardından hayatında zor bir dönemden geçtiğini dile getiren sanatçı, yaşadığı özlemi içten sözlerle ifade etti. “4 ay boyunca babamın aklıma gelmediği bir gün bile olmadı” diyen Bayhan, yas sürecinin kendisi için oldukça ağır geçtiğini belirtti. Ünlü şarkıcının samimi açıklamaları kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Çok sayıda kullanıcı Bayhan’a destek mesajları gönderirken, sanatçının yaşadığı duygusal süreç takipçilerini de derinden etkiledi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Bayhan’dan baba itiraf! “4 ay boyunca babamı hiç unutamadım” Bayhan, Survivor 2026'da babasının vefatının ardından yaşadığı zorlu yas sürecini ve babasını hiç unutamadığını gözyaşları içinde anlattı. Bayhan, babasının vefatının ardından 4 ay boyunca onu hiç aklından çıkaramadığını ve yas sürecinin kendisi için çok ağır geçtiğini belirtti. Ünlü şarkıcı, Survivor 2026 yarışmasına geldiğinde de babasını gördüğünü ve onu unutamadığını ifade etti. Bayhan, yaşadığı duygusal çöküşü, sürekli babasını gördüğünü ve bu durumun kendisini çok yorduğunu dile getirdi.

BAYHAN’DAN BABA İTİRAFI

Ünlü şarkıcı Bayhan, Survivor 2026 yarışmasında geçirdiği rahatsızlık sonrası ilk kez ekranlara geldi. 1 haftalık aranın ardından Survivor 2026’da yeniden görünen Bayhan, aile buluşmasını ödülünü gerçekleştirdi. Kardeşiyle bir araya gelen Bayhan yaşadıklarını anlattı.

Survivor 2026 yarışmasına geldiğinde bugüne denk babasını gördüğünü ve onu hiç unutmadığını dile getirdi. Bayhan, “ Mücadele ettim fakat bu 4 ay boyunca babamızın aklıma gelmediği bir gün bile olmadı. Devamlı her yerdeydi. Burada atmam gerekiyordu."

" O bir yerden sonra bunu başaramadım. Beni sadece bu yordu. Başka hiçbir şey değil. Uyuyamıyorum babayı görüyorum. Her yerde onu görüyorum. Tekneye biniyorum onu görüyorum. Yarışmaya gidiyorum kenara atmaya çalışıyorum. Akşam dönüyorum yine baba. “ sözleriyle yaşadığı duygusal çöküşü dile getirdi.

SURVİVOR 2026 KIRMIZI TAKIM

Deniz Çatalbaş

Can Berkay Ertemiz

Mert Nobre

Lina Hourieh

Barış Murat Yağcı

Sude Demir

SURVİVOR 2026 MAVİ TAKIM KADROSU

Nefise Karatay

Ramazan Sarı

Sercan Yıldırım

Nagihan Karadere

Beyza Gemici

Murat Arkın

SURVİVOR 2026’YA VEDA EDEN YARIŞMACILAR

Dilan Çıtak

Keremcem Dürük

Selen Görgüzel

Erkan Bilben

Tuğçe Melis Demir

Doğuş

Meryem Boz

Eren Semerci

Büşra Yalçın

Onur Alp Çam

Nisanur Güler

Serhan Onat

Gözde Bozkurt

Engincan Tura

Seren Ay Çetin

Osman Can Ural

Seda Albayrak

SURVİVOR 2026’DA BİREYSEL DOKUNULMAZLIK ALAN YARIŞMACILAR