Magazin
 Funda Aydın

Bayhan'dan Büşra'ya gözdağı! " Huzurumu kaçırana huzur bırakmam"

Survivor 2026 Bayhan ve Büşra arasında gerilim yaşandı. Büşra'nın Ünlüler adasına geldiğinden beri yaşanılan olayların sorumlusu olarak ilan edilmesi gerilime sebep oldu. Bayhan, Can'ın ekmeğini çalan kişi olarak Büşra'yı söylemesi ikili arasında gerilim yaşanmasına yol açtı. Bayhan'ın Büşra için verdiği röportajdaki sözleri ise dikkat çekti.

Survivor 2026’da Ünlüler takımında tansiyon yükseldi. Bayhan ile Büşra arasında başlayan tartışma büyüdü. Büşra’nın takıma katıldığı günden bu yana yaşanan olumsuzlukların sorumlusu olarak gösterilmesi gerilimi artırırken, özellikle Can’ın ekmeğini çalan isim iddiası ipleri kopma noktasına getirdi. Bayhan’ın bu konuda Büşra’yı işaret etmesi dikkat çekti. Röportajında sert ifadeler kullanan Bayhan’ın “Huzurumu kaçırana huzur bırakmam” sözleri, takım içindeki krizin daha da büyüyeceğinin sinyalini verdi.

BAYHAN’DAN BÜŞRA’YA GÖZDAĞI

Büşra Yalçın’ın Ünlüler takıma gelmesiyle birlikte takım içerisinde olumsuz olaylar olduğu iddia edildi. Can’ın Survivor ekibinden birinin ekmek poşetini çaldı iddiasını ortaya süren Büşra’nın sonradan bunun yalan ortaya çıkması işleri daha da çıkmaza sürdü.

Bayhan’dan Büşra’ya gözdağı! “ Huzurumu kaçırana huzur bırakmam”

Sonrasında gittikleri ödül yemeğinde Büşra’nın Can’ın ekmek sepetindeki ekmeklerden birkaç tane aldığını ama hepsini yemediğini söylemesi takım arasındaki ipleri daha da gerdi. Ada konseyinde “ben mi aldım emin değilim umarım öyle bir şey yapmamışımdır” sözlerini kullanan Büşra’nın o anki kayıtları verildi. Büşra Can’ın ekmek sepetinden ekmek aldığı kameralara yansımıştı. Tam olarak hepsini mi aldı yediğine dair net bir görüntü yoktu.

Bayhan’dan Büşra’ya gözdağı! “ Huzurumu kaçırana huzur bırakmam”

Yaşanılan iki olayın netliğe kavuşmaması ve hepsinde Büşra’nın yer alması takım içerisinde güvensizliğe yol açtı. Ada konseyi sonrası Ünlüler takımı kendi aralarında değerlendirmelerde bulundu.

Bayhan’dan Büşra’ya gözdağı! “ Huzurumu kaçırana huzur bırakmam”

Bayhan ve Büşra’nın arasında birden bire seslerin yükselmesi ortamı gerdi. Bayhan’ın, “ Orada öyle laf taşıyarak ortalığı karıştırma. Sesini yükseltme. Sakin ol. Geldiğinden beri ortalığı karıştırıyorsun. Gidiyorsun milletin ekmeğini çalıyorsun. Ben çalmadım diyorsun. ” sözleri Büşra’yı çileden çıkardı. Büşra, “ Ne karıştırması? Bir şey diyeceğim. Bu nasıl bir şey? Ne çalması? Düzgün konuş benimle. Ben ekmek falan çalmadım. “ sözleriyle karşılık verdi.

Bayhan’dan Büşra’ya gözdağı! “ Huzurumu kaçırana huzur bırakmam”

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Kırmızı takım kadrosu

  • Bayhan Gürhan
  • Deniz Çatalbaş
  • Nefise Karatay
  • Büşra Yalçın
  • Sercan Yıldırım
  • Mert Nobre
  • Murat Arkın
  • Seren Ay Çetin
  • Serhan Onat
  • Can Berkay Ertemiz
  • Seda Albayrak

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu

  • Ramazan Sarı
  • Beyza Gemici
  • Engincan Tura
  • Barış Murat Yağcı
  • Gözde Bozkurt
  • Lina Hourieh
  • Nisanur Güler
  • Onur Alp Çam
  • Nagihan Karadere
  • Osman Can Ural
  • Sude Demir
SURVİVOR 2026’YA VEDE EDEN YARIŞMACILAR

  • Dilan Çıtak
  • Keremcem Dürük
  • Selen Görgüzel
  • Erkan Bilben
  • Tuğçe Melis Demir
  • Doğuş
  • Meryem Boz
  • Eren Semerci
#kavga
#Ünlüler Takımı
#Büşra Cin
#Bayhan
#Survivor 2026
#Magazin
