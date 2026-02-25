Bayhan’dan Büşra’ya gözdağı! “ Huzurumu kaçırana huzur bırakmam”

Survivor 2026’da Ünlüler takımında tansiyon yükseldi. Bayhan ile Büşra arasında başlayan tartışma büyüdü. Büşra’nın takıma katıldığı günden bu yana yaşanan olumsuzlukların sorumlusu olarak gösterilmesi gerilimi artırırken, özellikle Can’ın ekmeğini çalan isim iddiası ipleri kopma noktasına getirdi. Bayhan’ın bu konuda Büşra’yı işaret etmesi dikkat çekti. Röportajında sert ifadeler kullanan Bayhan’ın “Huzurumu kaçırana huzur bırakmam” sözleri, takım içindeki krizin daha da büyüyeceğinin sinyalini verdi.

BAYHAN’DAN BÜŞRA’YA GÖZDAĞI

Büşra Yalçın’ın Ünlüler takıma gelmesiyle birlikte takım içerisinde olumsuz olaylar olduğu iddia edildi. Can’ın Survivor ekibinden birinin ekmek poşetini çaldı iddiasını ortaya süren Büşra’nın sonradan bunun yalan ortaya çıkması işleri daha da çıkmaza sürdü.

Sonrasında gittikleri ödül yemeğinde Büşra’nın Can’ın ekmek sepetindeki ekmeklerden birkaç tane aldığını ama hepsini yemediğini söylemesi takım arasındaki ipleri daha da gerdi. Ada konseyinde “ben mi aldım emin değilim umarım öyle bir şey yapmamışımdır” sözlerini kullanan Büşra’nın o anki kayıtları verildi. Büşra Can’ın ekmek sepetinden ekmek aldığı kameralara yansımıştı. Tam olarak hepsini mi aldı yediğine dair net bir görüntü yoktu.

Yaşanılan iki olayın netliğe kavuşmaması ve hepsinde Büşra’nın yer alması takım içerisinde güvensizliğe yol açtı. Ada konseyi sonrası Ünlüler takımı kendi aralarında değerlendirmelerde bulundu.

Bayhan ve Büşra’nın arasında birden bire seslerin yükselmesi ortamı gerdi. Bayhan’ın, “ Orada öyle laf taşıyarak ortalığı karıştırma. Sesini yükseltme. Sakin ol. Geldiğinden beri ortalığı karıştırıyorsun. Gidiyorsun milletin ekmeğini çalıyorsun. Ben çalmadım diyorsun. ” sözleri Büşra’yı çileden çıkardı. Büşra, “ Ne karıştırması? Bir şey diyeceğim. Bu nasıl bir şey? Ne çalması? Düzgün konuş benimle. Ben ekmek falan çalmadım. “ sözleriyle karşılık verdi.

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu

Bayhan Gürhan

Deniz Çatalbaş

Nefise Karatay

Büşra Yalçın

Sercan Yıldırım

Mert Nobre

Murat Arkın

Seren Ay Çetin

Serhan Onat

Can Berkay Ertemiz

Seda Albayrak

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu

Ramazan Sarı

Beyza Gemici

Engincan Tura

Barış Murat Yağcı

Gözde Bozkurt

Lina Hourieh

Nisanur Güler

Onur Alp Çam

Nagihan Karadere

Osman Can Ural

Sude Demir

SURVİVOR 2026’YA VEDE EDEN YARIŞMACILAR