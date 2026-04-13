Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın şantaj arşivinden Barış Arduç'un kumar oynadığı görüntüler ortaya çıktı

Yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu ve fuhuş partilerinin merkezi olarak kullanılan mekanlardan Beşiktaş'taki Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın mal varlığına el konuldu. Yıldırım'ın telefonundan Barış Arduç'un da aralarında olduğu bir çok ünlüye ait şantaj arşivi çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
13.04.2026
saat ikonu 14:53
|
GÜNCELLEME:
13.04.2026
saat ikonu 15:31

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın derinleştirdiği soruşturmada tutuklanan otel sahibi Muzaffer Yıldırım'ın mal varlığı değerlerinin suçtan elde edildiğine ve söz konusu gelirin aklandığına ilişkin iddialar çerçevesinde malvarlığına el konuldu. Muzaffer Yıldırım'ın kumar partileri düzenlediği rezidansın deposunda 30'dan fazla flaş disk, yüzlerce CD ve kamera sistemlerinin kayıt cihazları bulunmuştu. dosyalarının içinden 'un kumar oynadığı kareler ortaya çıktı.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
BARIŞ ARDUÇ'UN KUMAR MASASINDA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın tüm mal varlığına el konuldu. telefondan, kumar oynayan iş insanları, oyuncular, ünlü simaların arşivi ve birçok yazışmalar ortaya çıktı. Bebek Otel'in sahibi olmakla kalmayıp aynı zamanda yapımcı olan Yıldırım'ın üstlendiği filmlerden biri de Gupse Özay'ın 'Gupi' isimli animasyon filmiydi. Telefonda çıkan en dikkat çekici fotoğraf ise Özay'ın eşi ünlü oyuncu Barış Arduç'un kumar oynadığına dair anlar oldu. Önündeki pullarla poz veren Arduç'un o fotoğrafı Yıldırım'ın şantaj arşivinin arasındaki yerini aldı.

MUZAFFER YILDIRIM'IN 6 ŞİRKETİNE KAYYUM ATANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım hakkında yürütülen "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" soruşturması kapsamında dev hamleyi yaptı. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Yıldırım’a ait 6 şirketin yönetimi TMSF’ye devredildi.

MUZAFFER YILDIRIM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Muzaffer Yıldırım 1962 doğumludur ve şu an itibarıyla 64 yaşındadır. İstanbul kökenli olduğu bilinen Muzaffer Yıldırım özellikle eğlence alanında yaptığı yatırımlarla adından söz ettiriyor. Ünlü yapımcı MARS Entertainment Group’un kurucusu ve CEO’sudur. İstanbul’da Bebek Hotel’in sahibi olan Muzaffer Yıldırım’ın yapımcılığını üstlendiği filmler arasında ise Eltilerin Savaşı, Arif V 216, İftarlık Gazoz ve Kış Uykusu bulunuyor.

BilgiDetay
Ad SoyadMuzaffer Yıldırım
Doğum Yılı1962
Yaş64
Kökenİstanbul
Uzmanlık AlanıEğlence Yatırımları
ŞirketiMARS Entertainment Group (Kurucu ve CEO)
Diğer VarlığıBebek Hotel Sahibi (İstanbul)
Yapımcılığını Üstlendiği FilmlerEltilerin Savaşı, Arif V 216, İftarlık Gazoz, Kış Uykusu
ETİKETLER
#barış arduç
#şantaj
#Muzaffer Yıldırım
#Mal Varlığına El Konuldu
#Kumar Partileri
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.