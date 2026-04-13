İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın derinleştirdiği soruşturmada tutuklanan otel sahibi Muzaffer Yıldırım'ın mal varlığı değerlerinin suçtan elde edildiğine ve söz konusu gelirin aklandığına ilişkin iddialar çerçevesinde malvarlığına el konuldu. Muzaffer Yıldırım'ın kumar partileri düzenlediği rezidansın deposunda 30'dan fazla flaş disk, yüzlerce CD ve kamera sistemlerinin kayıt cihazları bulunmuştu. Şantaj dosyalarının içinden Barış Arduç'un kumar oynadığı kareler ortaya çıktı.

HABERİN ÖZETİ Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın şantaj arşivinden Barış Arduç'un kumar oynadığı görüntüler ortaya çıktı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, otel sahibi Muzaffer Yıldırım'ın mal varlığına, suçtan elde edilen gelirleri akladığı ve kumar partileri düzenlediği iddiaları üzerine el konuldu. Muzaffer Yıldırım'ın kumar partileri düzenlediği rezidansın deposunda çok sayıda flaş disk, CD ve kamera kayıt cihazı bulundu. Şantaj dosyaları arasından oyuncu Barış Arduç'un kumar oynarken çekilmiş fotoğrafları çıktı. Muzaffer Yıldırım'a ait 6 şirketin yönetimi TMSF'ye devredildi. Muzaffer Yıldırım, MARS Entertainment Group'un kurucusu ve CEO'sudur, ayrıca Bebek Hotel'in sahibidir. Yıldırım'ın yapımcılığını üstlendiği filmler arasında 'Eltilerin Savaşı', 'Arif V 216', 'İftarlık Gazoz' ve 'Kış Uykusu' bulunmaktadır.

BARIŞ ARDUÇ'UN KUMAR MASASINDA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın tüm mal varlığına el konuldu. telefondan, kumar oynayan iş insanları, oyuncular, ünlü simaların arşivi ve birçok yazışmalar ortaya çıktı. Bebek Otel'in sahibi olmakla kalmayıp aynı zamanda yapımcı olan Yıldırım'ın üstlendiği filmlerden biri de Gupse Özay'ın 'Gupi' isimli animasyon filmiydi. Telefonda çıkan en dikkat çekici fotoğraf ise Özay'ın eşi ünlü oyuncu Barış Arduç'un kumar oynadığına dair anlar oldu. Önündeki pullarla poz veren Arduç'un o fotoğrafı Yıldırım'ın şantaj arşivinin arasındaki yerini aldı.

MUZAFFER YILDIRIM'IN 6 ŞİRKETİNE KAYYUM ATANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım hakkında yürütülen "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" soruşturması kapsamında dev hamleyi yaptı. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Yıldırım’a ait 6 şirketin yönetimi TMSF’ye devredildi.

MUZAFFER YILDIRIM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Muzaffer Yıldırım 1962 doğumludur ve şu an itibarıyla 64 yaşındadır. İstanbul kökenli olduğu bilinen Muzaffer Yıldırım özellikle eğlence alanında yaptığı yatırımlarla adından söz ettiriyor. Ünlü yapımcı MARS Entertainment Group’un kurucusu ve CEO’sudur. İstanbul’da Bebek Hotel’in sahibi olan Muzaffer Yıldırım’ın yapımcılığını üstlendiği filmler arasında ise Eltilerin Savaşı, Arif V 216, İftarlık Gazoz ve Kış Uykusu bulunuyor.