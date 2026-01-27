Menü Kapat
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Beckham ailesinde tüm ipler koptu! David Beckham tüm ailesini topladı bir tek Brooklyn Beckham’ı çağırmadı

Futbolcu David Beckham'ın ve eşi Victoria Beckham'ın en büyük oğulları Brooklyn Beckham’ın 2022 yılında Nicola Peltz ile evlendi. Nicola Peltz ile Victoria Beckham arasında sık sık tartışmalar olduğu iddia edilirken, Brooklyn Beckham tüm ailesini karşısına aldığını duyurdu. David Beckham ise eşinin Sanat ve Edebiyat Nişanı ile onurlandırıldığı törende tüm aile üyeleri ve iki geliniyle paylaştığı kareyle dikkat çekti.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.01.2026
saat ikonu 11:29
|
GÜNCELLEME:
27.01.2026
saat ikonu 11:29

Ünlü eski futbolcu David Beckham ve eşi Victoria Beckham, en büyük oğulları Brooklyn Beckham'ın ve eşi Nicola Peltz yaşadıkları polemiklerle gündemden düşmüyor. Brooklyn Beckham aile içi yaşanan tüm tartışmaları açıklarken, David Beckham'ın ve eşi Victoria Beckham son paylaşımlarıyla dikkat çekti.

BECKHAM AİLESİNDE TÜM İPLER KOPTU

Beckham ailesi, son dönemde Brooklyn Beckham’ın ailesiyle bağlarını kopardığını açıklamasının ardından ilk kez Paris’te birlikte görüntülendi. David ve Victoria Beckham, çocukları Romeo, Cruz ve Harper ile Victoria Beckham’ın Fransa Kültür Bakanlığı tarafından Sanat ve Edebiyat Nişanı ile onurlandırıldığı tören için Paris’te bir araya geldi. Tören ve Paris Fashion Week kapsamındaki bu ortak görünümde Brooklyn Beckham yer almadı.

Beckham ailesinde tüm ipler koptu! David Beckham tüm ailesini topladı bir tek Brooklyn Beckham’ı çağırmadı

Oyuncu Nicola Peltz, geçen hafta Beckham ailesini ifşa ederek "Onlarla barışmak istemiyorum" itirafında bulunan eşi Brooklyn Beckham ile romantik anlarını paylaştı.

Beckham ailesinde tüm ipler koptu! David Beckham tüm ailesini topladı bir tek Brooklyn Beckham’ı çağırmadı

Beckham ailesi Paris'te hep birlikte poz verirken, küs oldukları oğulları Brooklyn Beckham ve eşi oyuncu Nicola Peltz birlikte çıktıkları tatilden karelerini sosyal medyadan paylaştı.

Beckham ailesinde tüm ipler koptu! David Beckham tüm ailesini topladı bir tek Brooklyn Beckham’ı çağırmadı

Oyuncu Nicola Peltz, geçen hafta Beckham ailesini ifşa ederek "Onlarla barışmak istemiyorum" itirafında bulunan eşi Brooklyn Beckham ile romantik anlarını paylaştı.

#Magazin
