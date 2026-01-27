Beckham ailesinde tüm ipler koptu! David Beckham tüm ailesini topladı bir tek Brooklyn Beckham’ı çağırmadı

Ünlü eski futbolcu David Beckham ve eşi Victoria Beckham, en büyük oğulları Brooklyn Beckham'ın ve eşi Nicola Peltz yaşadıkları polemiklerle gündemden düşmüyor. Brooklyn Beckham aile içi yaşanan tüm tartışmaları açıklarken, David Beckham'ın ve eşi Victoria Beckham son paylaşımlarıyla dikkat çekti.

BECKHAM AİLESİNDE TÜM İPLER KOPTU

Beckham ailesi, son dönemde Brooklyn Beckham’ın ailesiyle bağlarını kopardığını açıklamasının ardından ilk kez Paris’te birlikte görüntülendi. David ve Victoria Beckham, çocukları Romeo, Cruz ve Harper ile Victoria Beckham’ın Fransa Kültür Bakanlığı tarafından Sanat ve Edebiyat Nişanı ile onurlandırıldığı tören için Paris’te bir araya geldi. Tören ve Paris Fashion Week kapsamındaki bu ortak görünümde Brooklyn Beckham yer almadı.

Oyuncu Nicola Peltz, geçen hafta Beckham ailesini ifşa ederek "Onlarla barışmak istemiyorum" itirafında bulunan eşi Brooklyn Beckham ile romantik anlarını paylaştı.

Beckham ailesi Paris'te hep birlikte poz verirken, küs oldukları oğulları Brooklyn Beckham ve eşi oyuncu Nicola Peltz birlikte çıktıkları tatilden karelerini sosyal medyadan paylaştı.

