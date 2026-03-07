Bedri Güntay ile evleri ayıran Pelin Karahan, boşanma konusuyla ilgili ilk kez konuştu

Kavak Yelleri, Muhteşem Yüzyıl ve Kirli Sepeti gibi dizilerde rol alan Pelin Karahan, 2014 yılında evlendiği Bedri Güntay'dan boşanıyor. Ünlü oyuncu Pelin Karahan ile 12 yıl önce nikah masasına oturduğu iş insanı Bedri Güntay’ın ayrılık kararı aldığı ve evlerini ayırdığı konuşuluyor.

PELİN KARAHAN İLE BEDRİ GÜNTAY EVLERİ AYIRDI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Sanat dünyasında son dönemde bir boşanma haberi kulaktan kulağa yayılıyor. Ünlü oyuncu Pelin Karahan ile 12 yıl önce nikah masasına oturduğu iş insanı Bedri Güntay’ın ayrılık kararı aldığı ve evlerini ayırdığı konuşuluyor.

İki çocukları olan çiftten Bedri Güntay’ın ayrı eve çıkması boşanma iddiasını güçlendirdi. Karahan ve Güntay’ın fikir ayrılıkları yaşadığı ve çocuklarını düşünerek yollarını dostça ayırmayı planladıkları öğrenildi.

PELİN KARAHAN İLK KEZ BOŞANMA İDDİALARI HAKKINDA KONUŞTU

Pelin Karahan, "Özel ve hassas bir konu, ailevi de bir konu olduğu için şuan bir açıklama yapmak istemiyorum. Bir gelişme olursa paylaşacağım" dedi. Muhabirlerin evleri ayırdığınız konuşuluyor. Resmi olarak başvuru yapıldı mı? soruları karşısında da sessizliğini koruyan Karahan, aracına binerek uzaklaştı.

BOŞANMA AŞAMASINDAKİ PELİN KARAHAN'IN SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Ceyda Düvenci'nin programına katılan Pelin Karahan, "Geçen bir yerde okudum. Sonra düşündüm ben de onu yapıyormuşum. Bir acı var, bir dert var diyelim. Ben onu her zaman etrafından geçerek oraya temas etmeden etrafından dolanarak geçmeye çalışıyorum. Sonra bir dakika dedim. Yar geç kanayarak geç. Ama o acıdan geç. Zaten öbür taraf daha uzun. 'Aman üzülmeyeyim', 'Aman kimseyi üzmeyeyim'. Yani gerekirse başkası üzülsün gerekirse sen üzül. Ben hayatım boyunca kötü duygulardan hep kaçmaya çalıştım. Bazen de yüzleşerek o acıdan geçmek lazım. Onu öğrendim" dedi.