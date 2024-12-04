Begüm Birgören annesi Belgin Birgören için yardım çağrısında bulundu! Herkes seferber oldu

04 Aralık 2024 10:06 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 10:06

Begüm Birgören annesi Belgin Birgören için yardım istedi. Annesi ameliyata alınan Begüm Birgören kan ihtiyacı için takipçilerinden yardım istedi. Başta Burcu Biricik ve Özge Özder olmak üzere birçok oyuncu da sayfasından yardım çağrısında bulundu.

Ömre Bedel, Kaçak, Vurgun ve Tozluyaka gibi yapımlarda rol alan Begüm Birgören, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda annesinin operasyonu öncesi gerekli kan miktarı için yardım istedi.

BEGÜM BİRGÖREN'İN ANNESİ​ İÇİN DESTEK YAĞDI

Begüm Birgören sosyal medya hesabından paylaşım yapan Begüm Birgören, annesi için acil kana ihtiyaç olduğunu duyurdu. Operasyon​ öncesi paylaşım yapan oyuncuya destek mesajı yağdı.

Begüm Birgören'in paylaşımına oyuncu​ arkadaşlarından da destek geldi. Özde Özder ve Burcu Birick başta olmak üzere birçok oyuncu arkadaşı da paylaşım yaptı.

Bir süre sonra aranan kanın bulunduğunu açıklayan Begüm Birgören, "Hassasiyetiniz için sonsuz minnettarım. Annem adına ihtiyacımız kalmadı. Ancak genel olarak kan stokları ciddi seviyelere düşmüş. Uygun olanlar kan bağışında bulunarak umut olabilirler" dedi.