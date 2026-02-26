Begüm Öner anne oldu! Kızının ismini ilk kez açıkladı

Seksenler dizisinde tanışan ve dizis devam ederken evlenen oyuncu çift, Begüm Öner ile Ceyhun Fersoy, 10 yıllık sonra bebek beklediklerini yayınladıkları mesajla duyurdu. ilk kez anne ve babalık heyecanı yaşadı. Çift, kızlarına Karya adını verdi.

BEGÜM ÖNER DOĞUM YAPTI

2015'te evlenen Begüm Öner ile Ceyhun Fersoy çiftinden müjdeli haber geldi. Oyuncu çiftin ilk çocukları doğdu. Kız bebek dünyaya getiren Begüm Öner, mutlu haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

BEGÜM ÖNER İLE CEYHUN FERSOY'UN KIZLARININ İSMİ KARYA OLDU

Kızlarına 'Karya' adını verdiklerini duyuran Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, "Hayatımızın en güzel 'Merhaba'sı. Hoş geldin kızımız Karya. Kalbimiz seni beklerken zaten çok sevmişti. Şimdi bütün dünyamız sen..." ifadelerini kullandı.



BEGÜM ÖNER KAÇ YAŞINDA?

7 Mart 1989 Almanya doğumlu Begüm Öner, televizyon ve dizi oyunculuğu kursuna gitti. İstanbul Ticaret Üniversitesi İstatistik Bölümünden mezun oldu. 2012-2022 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan Seksenler dizisinde pastacı Sami Bey'in kızı Elvan karakterini oynadı.

KARYA NE DEMEK?

Tarihsel olarak, Antik Çağ’da Ege Bölgesi’nde yer alan Karya (Caria) isimli uygarlık ve bölgeden gelir. İsim olarak ise, güçlü, köklü, tarihî bağları olan, zarif ama dayanıklı anlamına gelir.