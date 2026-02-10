Menü Kapat
TGRT Haber
Magazin
 Murat Makas

Behemoth ve Slaughter To Prevail'in konseri iptal edildi: Zorlu PSM'deki 'satanizm propagandası'na yasak

Türkiye'ye gelmesi beklenen black metal grubu Behemoth ile Rusya kökenli Slaughter To Prevail'in konserlerine ilişkin açıklama yapıldı. Beşiktaş Kaymakamlığı konserlerin iptal edildiğini duyurdu.

Behemoth ve Slaughter To Prevail'in konseri iptal edildi: Zorlu PSM'deki 'satanizm propagandası'na yasak
KAYNAK: AA
AA
|
GİRİŞ:
10.02.2026
saat ikonu 16:25
|
GÜNCELLEME:
10.02.2026
saat ikonu 16:25

Polonya’da dini değerlere hakaret ve “satanizm propagandası” suçlamalarıyla davalar ve konser iptalleriyle karşı karşıya kalan Behemoth ile Rusya kökenli Slaughter To Prevail, 10–11 Şubat’ta Zorlu PSM’de sahne almaya hazırlanırken kamuoyunda tepkiler büyüdü.

Behemoth ve Slaughter To Prevail'in konseri iptal edildi: Zorlu PSM'deki 'satanizm propagandası'na yasak

ZORLU CENTER'DA KONSER YASAĞI

Beşiktaş Kaymakamlığı, 10-11 Şubat'ta düzenlenecek konserlerin toplumsal değerlerle bağdaşmaması ve toplumun birçok kesimince tepki toplaması nedeniyle Zorlu Performans Sanatları Merkezi ve Zorlu Center'da her türlü etkinliklerin 2 gün süreye yasaklandığını bildirdi.

Behemoth ve Slaughter To Prevail'in konseri iptal edildi: Zorlu PSM'deki 'satanizm propagandası'na yasak

BEHEMOTH VE SLOUGHTER TO PREVAİL TÜRKİYE'YE GELECEKTİ

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçe sınırları içerisinde bulunan Zorlu Performans Sanatları Merkezi Turkcell Sahnesinde 10 Şubat'ta saat 21.30'da "Sloughter To Prevail" ve 11 Şubat'ta saat 21.30'da "Behemoth" isimli gruplar tarafından düzenlenecek konser etkinlikleriyle ilgili yapılan çalışmalar sonucunda, etkinliklerin toplumsal değerlerle bağdaşmaması nedeniyle toplumun birçok kesimi tarafından tepkiye neden olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Behemoth ve Slaughter To Prevail'in konseri iptal edildi: Zorlu PSM'deki 'satanizm propagandası'na yasak

Açıklamada, "Bu nedenle 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. ve 22. maddeleri ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 32/Ç maddesine istinaden, Zorlu PSM ve Zorlu Center içerisinde her türlü konser, festival, toplu ve biletli program ve benzeri diğer etkinliklerin 10 Şubat saat 00.01'den 11 Şubat saat 23.59'a kadar iki gün süreyle yasaklanması kararı alınmıştır." ifadesine yer verildi.

