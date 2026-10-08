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Magazin
Avatar
Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 21:38
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 21:38

Behzat Uygur’un annesi Necla Uygur hayatını kaybetti! Acı haberi duyurdu

Tiyatro ve televizyon dünyasının tanınan isimlerinden Behzat Uygur, annesi Necla Uygur’un hayatını kaybettiğini duyurdu. Uygur ailesini yasa boğan acı haber, Behzat Uygur’un yaptığı paylaşımla ortaya çıktı. Uzun yıllar sanat dünyasının içinde yer alan Necla Uygur’un vefatı, ailesi ve sevenleri için büyük bir üzüntü oluşturdu. Uygur’un duyurusu kısa sürede gündem olurken, sanat camiasından da aileye başsağlığı mesajları geldi.

Avatar
Editor
 Funda Aydın
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Behzat Uygur’un annesi Necla Uygur hayatını kaybetti! Acı haberi duyurdu
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 21:38
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 21:38

Behzat Uygur, annesi Necla Uygur’un vefat ettiğini duyurarak büyük bir acı yaşadığını paylaştı. Sanat dünyasının tanınan Uygur ailesini yasa boğan haber, Behzat Uygur’un sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla öğrenildi. Necla Uygur’un hayatını kaybetmesi, ailesi ve yakınlarının yanı sıra sanat dünyasında da üzüntüye neden oldu. Behzat Uygur’un annesinin vefatını duyurmasının ardından sevenleri ve takipçileri taziye mesajlarıyla ünlü ismin acısını paylaştı.

NECLA UYGUR HAYATINI KAYBETTİ!

Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden Necla Uygur, hayatını kaybetti. Acı haberi oğlu Behzat Uygur duyurdu. Uygur ailesini yasa boğan vefat haberi, sanat dünyasında da büyük üzüntüye yol açtı. Tiyatro sanatçısı ve usta oyuncu Necla Uygur, sahne sanatlarına yaptığı katkılarla hafızalarda yer edinen isimlerden biri oldu.

Behzat Uygur’un annesi Necla Uygur hayatını kaybetti! Acı haberi duyurdu

Behzat Uygur’un annesinin vefatını sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından sevenleri ve sanat dünyasından çok sayıda kişi başsağlığı mesajlarıyla aileye destek oldu.

NECLA UYGUR NEDEN ÖLDÜ?

Necla Uygur’un vefat haberi, oğlu Behzat Uygur’un yaptığı açıklamayla sevenlerini yasa boğdu. Uzun süredir rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören Necla Uygur, yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti. Uygur’un ölüm nedeni hakkında aile tarafından daha detaylı bir açıklama yapılmazken, bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi altında olduğu belirtildi.

Behzat Uygur’un annesi Necla Uygur hayatını kaybetti! Acı haberi duyurdu

Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden merhum Nejat Uygur’un eşi olan Necla Uygur, sanat dünyasında Uygur ailesinin bir parçası olarak tanınıyordu. Behzat Uygur’un annesinin ölümünü duyurmasının ardından sosyal medyada çok sayıda başsağlığı mesajı paylaşıldı. Necla Uygur’un cenaze töreni ve defin bilgileriyle ilgili yapılacak açıklamalar ise merakla bekleniyor.

NECLA UYGUR CENAZESİ NE ZAMAN?

Necla Uygur, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acı haberi Uygur ailesi duyururken, cenaze töreninin detayları da belli oldu. Aile tarafından yapılan açıklamaya göre Necla Uygur’un naaşı, 9 Ekim Cuma günü ’nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanacak. Usta oyuncunun cenazesi, namazın ardından ’nda toprağa verilecek.

Behzat Uygur’un annesi Necla Uygur hayatını kaybetti! Acı haberi duyurdu

Uygur ailesi, tiyatro dünyasının sevilen ismi Necla Uygur’un vefatını derin bir üzüntüyle duyurdu. Ailenin yaptığı açıklamada, “Tiyatromuzun usta oyuncusu, canımız annemiz Necla Uygur’un tedavi gördüğü hastanede bugün aramızdan ayrıldığını derin bir üzüntüyle duyuruyoruz” ifadelerine yer verildi.

ETİKETLER
#Behzat Uygur
#feriköy mezarlığı
#teşvikiye camii
#Necla Uygur
#Uygur Ailesi
#Magazin
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