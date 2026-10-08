Behzat Uygur’un annesi Necla Uygur hayatını kaybetti! Acı haberi duyurdu

Behzat Uygur, annesi Necla Uygur’un vefat ettiğini duyurarak büyük bir acı yaşadığını paylaştı. Sanat dünyasının tanınan Uygur ailesini yasa boğan haber, Behzat Uygur’un sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla öğrenildi. Necla Uygur’un hayatını kaybetmesi, ailesi ve yakınlarının yanı sıra sanat dünyasında da üzüntüye neden oldu. Behzat Uygur’un annesinin vefatını duyurmasının ardından sevenleri ve takipçileri taziye mesajlarıyla ünlü ismin acısını paylaştı.

NECLA UYGUR HAYATINI KAYBETTİ!

Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden Necla Uygur, hayatını kaybetti. Acı haberi oğlu Behzat Uygur duyurdu. Uygur ailesini yasa boğan vefat haberi, sanat dünyasında da büyük üzüntüye yol açtı. Tiyatro sanatçısı ve usta oyuncu Necla Uygur, sahne sanatlarına yaptığı katkılarla hafızalarda yer edinen isimlerden biri oldu.

Behzat Uygur’un annesinin vefatını sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından sevenleri ve sanat dünyasından çok sayıda kişi başsağlığı mesajlarıyla aileye destek oldu.

NECLA UYGUR NEDEN ÖLDÜ?

Necla Uygur’un vefat haberi, oğlu Behzat Uygur’un yaptığı açıklamayla sevenlerini yasa boğdu. Uzun süredir rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören Necla Uygur, yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti. Uygur’un ölüm nedeni hakkında aile tarafından daha detaylı bir açıklama yapılmazken, bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi altında olduğu belirtildi.

Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden merhum Nejat Uygur’un eşi olan Necla Uygur, sanat dünyasında Uygur ailesinin bir parçası olarak tanınıyordu. Behzat Uygur’un annesinin ölümünü duyurmasının ardından sosyal medyada çok sayıda başsağlığı mesajı paylaşıldı. Necla Uygur’un cenaze töreni ve defin bilgileriyle ilgili yapılacak açıklamalar ise merakla bekleniyor.

NECLA UYGUR CENAZESİ NE ZAMAN?

Necla Uygur, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acı haberi Uygur ailesi duyururken, cenaze töreninin detayları da belli oldu. Aile tarafından yapılan açıklamaya göre Necla Uygur’un naaşı, 9 Ekim Cuma günü Teşvikiye Camii’nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanacak. Usta oyuncunun cenazesi, namazın ardından Feriköy Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Uygur ailesi, tiyatro dünyasının sevilen ismi Necla Uygur’un vefatını derin bir üzüntüyle duyurdu. Ailenin yaptığı açıklamada, “Tiyatromuzun usta oyuncusu, canımız annemiz Necla Uygur’un tedavi gördüğü hastanede bugün aramızdan ayrıldığını derin bir üzüntüyle duyuruyoruz” ifadelerine yer verildi.